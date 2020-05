Banken in Ettlingen verzeichnen Ansturm auf Corona-Hilfskredite

Anzeige

Zahlreichen Unternehmen bricht in Corona-Zeiten der komplette Umsatz weg. Die Nachfrage nach Hilfskrediten zur Überbrückung der Krise ist bei den großen Banken in Ettlingen hoch. Besonders viele Anfragen kommen aus der Hotellerie und der Gastronomie.

Eine solch turbulente Zeit hat Wolfram Trinks in den 45 Jahren, die er schon bei der Bank arbeitet, noch nicht erlebt. Die Nachfrage nach Neukrediten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen oder zur Tilgungsaussetzung ist in den vergangenen Wochen um 30 bis 40 Prozent gestiegen, berichtet er.

Viele machen von dem Angebot der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Gebrauch, die Hilfskredite an von der Corona-Pandemie geschädigte Selbstständige und Unternehmen vergibt. „Locker 180 Anträge haben wir schon bewilligt“, sagt der Vorstandssprecher der Ettlinger Volksbank.

Volksbank hat seit Beginn der Corona-Pandemie schon 3,5 Millionen Euro an Krediten vergeben

Die beantragten Kreditsummen lägen grob zwischen 20.000 und 800.000 Euro. Insgesamt wurden schon ungefähr 3,5 Millionen Euro vergeben. Der große Ansturm begann etwa zehn Tage nachdem die baden-württembergische Landesregierung Mitte März die erste Corona-Verordnung erlassen hatte, erinnert sich Trinks.

Aus dem Bereich der Gastronomie und Hotellerie erreichten die Volksbank die meisten Anfragen zu Förderkrediten. „Da geht zurzeit überhaupt nichts“, sagt Trinks.

Aber auch Einzelhändler fragten vermehrt finanzielle Unterstützung an. Er geht davon aus, dass die Nachfrage nach Krediten weiter hoch bleibt. „Das wird noch einige Wochen so weitergehen.“ Der 63-Jährige rechnet damit, dass einige Firmen, die noch versuchten, die Krise mit Eigenmitteln zu überstehen, bald einlenken müssten und Kredite nachfragten.

Dutzende Anfragen pro Tag bei der Sparkasse

„Die große Anfragewelle der ersten Tage ist zunächst abgeebbt“, heißt es von der Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen zu den Förderkrediten der KfW. „Weiterhin erreichen uns aber Dutzende Anfragen zu Förderkrediten und Tilgungsaussetzungen pro Tag.“

Nicht alle Anfragen hätten aber einen Kreditantrag zur Folge. „Zahlreiche Anträge“ seien schon an die Förderinstitute weitergeleitet und bewilligt worden.

Die Spannbreite der beantragten Kredite liege zwischen 25.000 Euro und und 25 Millionen Euro im Einzelfall. Anfragen kämen aus nahezu allen Branchen. Besonders stark vertreten seien der Veranstaltungsbereich, die Gastronomie und die Hotellerie.

Bisher keine Anfragen zu Hilfskrediten hat die BB Bank erhalten. „Zu unseren Kunden zählen Arbeitnehmer aus der Privatwirtschaft sowie Angestellte und Beamte des Öffentlichen Dienstes. Firmenkunden betreuen wir nicht“, erklärt sie auf Nachfrage.

Die Schwierigkeit ist, dass das Geld zurückgezahlt werden muss. Nicolas Hettel, Geschäftsführer des Hotels Watthalden in Ettlingen

Allein mit Krediten komme er vermutlich nicht durch die Krise, sagt Nicolas Hettel, Geschäftsführer des Hotels Watthalden in Ettlingen. Hettel hat einen KfW-Förderkredit in Höhe von 20 Prozent seines Jahresumsatzes beantragt, es handelt sich um einen sechsstelligen Betrag. „Die Schwierigkeit ist, dass das Geld zurückgezahlt werden muss“, sagt er.

Soforthilfe gibt es nur für kleinere Betriebe

Corona-Soforthilfen wären ihm lieber – diese gewährt das Land aber nur Betrieben mit bis zu 50 Angestellten (Vollzeitäquivalente). Hettel liegt mit umgerechnet 56 Vollzeitkräften knapp über dieser Grenze. Alle seine Beschäftigten sind in Kurzarbeit.

Ob die nun zumindest in Baden-Württemberg in Aussicht gestellten Lockerungen für das Hotel- und Gaststättengewerbe sofort die gewünschte Erleichterung bringen, bezweifelt Hettel: „Ich weiß nicht, ob sich die Leute dann direkt zusammen mit 100 anderen in den Biergarten setzen wollen oder ob ihnen das zu unsicher ist“, sagt er auch mit Blick auf die benachbarte Watt’s Brasserie.

Was bringt die Hotelöffnung bei Reisebeschränkungen?

„Es bringt es nichts, wenn man lockert, es aber keine Reisen gibt, weil Firmen noch keinen Anlass haben, die Kosten senken wollen, die eigenen Mitarbeiter schützen wollen“, ergänzt der Hotelier. Bleibe das Kontaktverbot weiter bestehen, blieben auch Privatreisen weiterhin „quasi unmöglich“.

Der Unternehmer ist sich sicher: „Es braucht grundsätzlich positive Zeichen in der gesamten Gesellschaft, damit Reisetätigkeiten überhaupt erst wieder wahrgenommen werden. Die Öffnung von Hotels allein wird da sicherlich nicht ausreichen.“

Neben den Förderkrediten, die die Kreditbank für Wiederaufbau (KfW) in einem Sonderprogramm für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler anbietet, gibt es Soforthilfen von Bund und Ländern. Für Solo-Selbstständige und Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten stellt der Bund 50 Milliarden Euro. Anträge können bis 31. Mai bei den Ansprechpartnern der Länder gestellt werden. Das Corona-Soforthilfe-Programm des Landes Baden-Württemberg können auch Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) nutzen.