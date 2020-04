Feuerwehrareal in Ettlingen: Kommt Fotovoltaik auf den Neubau?

Anzeige

Fotovoltaik auf dem Dach Ja oder Nein? Das ist die Frage bei der Bebauung des ehemaligen Feuerwehrareals in Ettlingens Pforzheimer Straße. Die Stadträtinnen und Stadträte stehen vor dem Dilemma entscheiden zu müssen, was ihnen wichtiger ist: die Energiewende auf kommunaler Ebene oder das Stadtbild.

In eine neue kommunalpolitische Runde geht das Projekt Bebauung des ehemaligen Feuerwehrgeländes. Eigentlich sollte der Offenlagebeschluss für den entsprechenden Bebauungsplan schon in der jüngsten Sitzung des Gesamtgemeinderats gefasst werden. Oberbürgermeister Johannes Arnold nahm den Punkt aber von der Tagesordnung. An diesem Mittwoch (29. April) wird im Ausschuss für Umwelt und Technik darüber gesprochen. Ein abschließendes Votum fällt der Gemeinderat dann in seiner Sitzung Mitte Mai.

Für Ettlingen und Freie Wähler für Fotovoltaik

Die Fraktion Für Ettlingen/Freie Wähler macht sich dafür stark, dass bei der Neubebauung nicht nur auf den Dächern der Mehrfamilienhäuser im hinteren Grundstücksbereich Fotovoltaik erlaubt wird, sondern auch auf dem L-förmigen Gebäude an der Pforzheimer- und der Ludwig-Albert-Straße. Zumal dieses ansonsten nur mit Nahwärme durch Erdgas versorgt werde. In dem mehrgeschossigen Riegel sind neben Wohnungen städtische Büros und ein Café/Gastrobetrieb vorgesehen.

Unterstützung für den Vorstoß von FE/FW zeichnet sich nach BNN-Informationen durch SPD und Grüne ab.Die Sache ist insoweit heikel und dürfte daher im Ausschuss für Diskussionen sorgen, als es eine Altstadtsatzung in Ettlingen gibt, die Fotovoltaik im städtebaulich sensiblen Zentrum ausschließt.

Altsatzsatzung schließt Fotovoltaik aus

Diese Satzung hat Stadtplanungsamtschef Wassili Meyer-Buck zufolge auch in direkt an die historische Altstadt angrenzenden Straßen Gültigkeit. Also beispielsweise in der Friedrichstraße, der Schiller-, der Rastatter Straße bis zur Sibyllastraße und eben auch der Pforzheimer Straße, soweit es um der Altstadt direkt zugewandten Gebäudeteile geht.

Meyer-Buck spricht davon, dass bei dem projektierten L-Bau auf dem Feuerwehrareal schon eine „Altstadtsatzung light“ im Bebauungsplan angewendet werde. Bei der Größe der Fenster oder der Breite der Dachgauben lasse man Abweichungen zu dem zu, was durch die Altstadtsatzung gedeckt sei.

Ich bin kein Freund von Fotovoltaik

an dieser sensiblen Stelle. Wassili Meyer-Buck, Stadtplaner

Natürlich „ist der Gemeinderat frei in seiner Entscheidung, könnte auf dem Neubaudach Fotovoltaik zulassen und die Altstadtsatzung für dieses Objekt außer Kraft setzen “, sagt der Chefplaner.

Er persönlich sei kein Freund von Fotovoltaik „an dieser sensiblen Stelle neben der Herz-Jesu-Kirche“, die ein bedeutsames Denkmal sei. Fotovoltaik sei natürlich wichtig für die kommunale Energiewende. Er schlage sie aber eher auf Gebäuden im Gewerbegebiet vor, wo die Installationen auf dem Dach nicht zu Lasten des Stadtbildes gehen.

Pfarrer hat nur ein Problem mit der Gebäudehöhe

Pfarrer Martin Heringklee, zuständig für die katholische Seelsorgeeinheit Ettlingen-Stadt, sagte den BNN, als „Nachbar“ störe ihn an dem L-Bau „nur die Höhe“, da sie die Herz-Jesu-Kirche beeinträchtige. Grundsätzlich befürworte er regenerative Energien, um die Schöpfung zu bewahren. Fotovoltaik auf dem neuen Gebäude werde man „im Zweifelsfall gar nicht sehen“. Heringklee kritisiert, dass beispielsweise bei der Sanierung der Martinskirche Fotovoltaik auf dem Dach vom Landesdenkmalamt abgelehnt worden sei.

Stadtbau erkundet Altlasten auf dem Gelände

Unabhängig davon, wie sich der Gemeinderat am Ende in der Angelegenheit positioniert, hofft die Stadtbau Ettlingen als Eigentümer des Feuerwehrgeländes und Investor darauf, dass „im Oktober Baurecht da ist“, so Geschäftsführer Steffen Neumeister.

Der Abriss der alten Immobilie ist abgeschlossen, man sei jetzt dabei, Bodenproben wegen möglicher Altlasten zu ziehen. Die könnten von einer früheren Werkstatt und Tankstelle herrühren. Da unter dem Gebäude eine Tiefgarage entstehe, sei die Schadstoffbeseitigung kein großes Problem.

Projekt kostet 25 Millionen Euro

„Wir rechnen mit einem Baubeginn spätestens Anfang 2021“, erklärt Neumeister. Das wäre etwa ein Vierteljahr später als ursprünglich geplant. Weitere zeitliche Verzögerungen will die Stadtbau GmbH nicht mehr. Die Wohnungsbaugesellschaft investiert in das Projekt Feuerwehrgelände 25 Millionen Euro.