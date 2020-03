Bestätigter Coronavirus-Fall an Schule in Ettlingen

Anzeige

An der Albert-Einstein-Schule in Ettlingen (AES) hat sich ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte Schulleiter Joachim Dambach auf Anfrage.

Demnach befindet sich der Schüler derzeit nicht mehr an der AES, sondern in häuslicher Quarantäne. Laut Internetseite steht die AES in Kontakt mit dem Gesundheitsamt und hat entsprechende Maßnahmen eingeleitet. „Der Unterricht für die nicht betroffenen Klassen findet regulär statt“, heißt es dort weiter.

Dieser Artikel wird aktualisiert.