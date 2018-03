Die Serie wird mittlerweile „unheimlich“: Wieder einmal brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag unbekannte Täter in der Region in ein Fahrradgeschäft, dieses Mal ins Bike Lager in der Herrenalberstraße 2 (Landesstraße 562) in Waldbronn-Neurod, ein. Wie immer fehlt von den Tätern jede Spur. Die Einbrecher, so der Polizeibericht, nahmen 30 hochwertige Fahrräder im Wert „eines mittleren fünfstelligen Euro-Betrages“ mit, was auf in Banden organisierte Einbrecher hinweise.

Hochwertige Fahrräder aus Bike Lager gestohlen

Eingedrungen waren der oder die unbekannten Täter von der Westseite des Gebäudes durch Aufhebeln einer Seitentüre. Danach entfernten sie eine Überwachungskamera. Eingegrenzt wird der Tatzeitraum auf Freitag 20 Uhr bis Samstag 9.50 Uhr. Wie die Täter die Fahrräder abtransportiert haben, ist bislang noch nicht bekannt. Unter der Überschrift „Banden plündern in der Region Bike Lager aus“ hatten die BNN Ende September von einem Einbruch in das Ettlinger Bike Lager in der Carl-Metz-Straße (Nähe neues Feuerwehrhaus) berichtet. Damals lag der Schaden bei über 100 000 Euro.

Ermittlung der Täter: Polizei bislang erfolglos

Bis heute sind die Täter, die nur die teuersten Fahrrad-Modelle mitnahmen, nicht ermittelt. Zur gleichen Zeit war auch ein großes Fahrradgeschäft im benachbarten Karlsruhe von Einbrechern „besucht“ worden. Wenige Wochen vor dem Ettlinger Einbruch im September war das Bike-Lager in Waldbronn-Neurod an der Herrenalber Straße ebenfalls bereits von bislang nicht ermittelten Einbrechern heimgesucht worden.

Einbrecher „besuchten“ Bike Lager 2018 schon zwei Mal

Und damit nicht genug: In das Neuroder Bike-Lager hatten Einbrecher in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal „vorbeigeschaut“: Am 9. Januar hatten unbekannte Täter 40 hochwertige Fahrräder und Pedelecs im Wert von „mehreren Zehntausend Euro“, wie die Polizei beschönigend in dem Pressebericht formulierte, aus dem Fahrradgeschäft an der Landesstraße 562 mitgehen lassen. Fahrradexperten schätzten den Warenwert des Diebesgutes damals auf über 100 000 Euro. Die Täter hatten im Januar einen Glaseinsatz der Zugangstür zum Ausstellungsraum eingeschlagen und brachial das Verriegelungssystem entfernt.

Zeugenaufruf

Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich mit der Polizei Ettlingen, Telefon (0 72 43) 3 20 0 oder dem Polizeiposten Albtal, Telefon (0 72 43) 6 77 79 in Verbindung setzen.