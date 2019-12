Blumberger kämpft gegen rechtswidrige Abwasserbescheide in Bad Herrenalb

Anzeige

Es geht um Abwasserbeiträge. Die sollten 1.600 Bad Herrenalber Grundstücksbesitzer für Anschlüsse bezahlen, die von der Kurstadt in vielen Fällen bereits vor Jahrzehnten hätten abgerechnet werden müssen. Dietrich Kuntz, ehemaliger Gemeinderat in Blumberg, beschäftigt sich ehrenamtlich seit 1981 (!) mit Abwasserbeiträgen, begleitete und verfolgte seitdem circa 3.000 Betroffene und deren Verfahren landesweit.

Gemeinden, Gerichten oder gar dem Landtag mag er wegen seiner herausragenden Fachkenntnis und seines Engagements ein Schreck sein, für viele Betroffene war er deren Retter. Ein Spezialist, der auch Juristen in den Schatten stellt, die sich auf diesem Rechtsgebiet sachkundig geben. Dank seiner jahrzehntelangen Expertise kamen nicht wenige in Herrenalb in den Genuss, von der Stadt Bad Herrenalb eingeforderten Gelder nicht bezahlen zu müssen.

Es geht im Schnitt vielleicht um 4.000 Euro pro Bescheid, was Grundstücksbesitzer hätten bezahlen sollten. Der klammen Stadt Bad Herrenalb entgehen viele hunderttausend, wenn nicht Millionen Euro. Über Jahrzehnte hinweg hatte die Stadtverwaltung versäumt, bei vielen Abgabenpflichtigen den Anschlussbeitrag einzutreiben. Jahrzehnte war aufgrund schlampig geführter Akten oft nicht mehr nachzuvollziehen, wer bezahlt hat oder nicht.

Ohne Kuntz wäre Bürgerwiderstand erfolglos geblieben

2013 und 2014 ergingen 1.600 Anschlussbeitragsbescheide. Gegen die auf der Grundlage des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) des Landes Baden-Württemberg auf Drängen von Landratsamt und Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) versandten Bescheide gingen in der Kurstadt, so Bürgermeister Norbert Mai, 400 Widersprüche bei der Stadtverwaltung ein. Ohne Kuntz, der sich seit Jahren in die juristische Materie eingearbeitet hat, hätte der Bad Herrenalber Bürgerwiderstand gegen die Anschlussbeitragsbescheide keinen Erfolg gehabt.

Stunde um Stunde verbrachte Kuntz in den vergangenen Jahrzehnten damit, von rechtswidrigen Anschlussgebührenbescheiden betroffenen Bürgern zu helfen. Auslöser seines Ehrgeizes gegen Amtswillkür vorzugehen, war seine Heimatgemeinde Blumberg. 1981 erging dort ein Beitragsbescheid ebenfalls in Sachen Abwässern. Die Kommune wollte damals Beiträge einfordern, für Abwasseranschlüsse, die im Jahre 1935 (!) (Eintritt der Vorteilslage) gelegt worden waren.

„Eine fatale Entwicklung“

Dagegen unterstützt von Kuntz legte ein Flurstücksbesitzer mit den Hinweis auf Verjährung Widerspruch ein. Erstinstanzlich bekam er sogar vom Verwaltungsgericht Sigmaringen Recht, aber der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim (VGH) sah damals die Angelegenheit anders. Der VGH argumentierte, die für die Eintreibung des Beitrags zugrunde liegende Satzung sei nichtig und damit könne auch keine Verjährung eintreten. „Diese falsche Entscheidung hat zu einer fatalen Entwicklung geführt“, sagt Kuntz.

Ab dem Zeitpunkt hätten nämlich die Kommunen und insbesondere die Gemeindeprüfungsanstalt „Oberwasser“ bekommen. Die Verwaltungen hätten sich gesagt, „ach ja, die VGH-Entscheidung ist ja ganz toll. Ab sofort behaupten wir bei solchen Fällen nur, die Satzung sei nichtig. Da können wir alle Fehler der letzten 50 Jahre, wo wir Schlamper (gemeint sind die betroffenen Kommunen) vergessen haben, diese Beiträge festzusetzen, korrigieren. Wir brauchen nur zu sagen, „Hallo, wir haben erst jetzt eine wirksame, gültige Satzung, und damit kann die Verjährung auch jetzt erst beginnen.“ Dadurch entstand die Schuld erst mit der neuen Satzung, obwohl der Abschluss teilweise schon 50 und mehr Jahre lag.

Das sei 40 Jahre Rechtssprechung des VGH gewesen. Auf diese Weise habe die Kanzlei, für die er als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeite, bis 2013 alle Verfahren gegen Anschlussbeitragsbescheide verloren. Erst das Bundesverfassungsgericht schob dieser „ungeheuerlichen“ Verjährungspraxis, die gegen alle Regeln von „Treu und Glauben“ verstieß und „schlampige“ Verwaltungen schützte, 2013 mit einer Entscheidung einen Riegel vor.

Kuntz zeigte Innenminister Strobl an

Das Bundesland Bayern reagierte und änderte daraufhin sein Kommunales Abgabengesetz. Bayern erhielt eine Verjährungsregelung wider behördlicher Willkür. Das Land Baden-Württemberg tat aber so, als beträfe die vom Bundesverfassungsgericht getroffene Entscheidung das eigene Landes-Kommunalabgabengesetz nicht.

Stattdessen ließen das Innenministerium untergeordneten Landesbehörden wie Landratsämter und GPA 2013 und 2014 weiter gewähren, Kommunen wie Bad Herrenalb trotz der Verjährungsproblematik zu zwingen, Anschlussbeitragsbescheide für Uralt-Anschlüsse zu verschicken. Dabei hatte das Bundesverfassungsgericht 2013 klar eine zeitliche Höchstgrenze für Abgabenerhebung gefordert.

Kuntz zeigte im März Innenminister Thomas Strobl (CDU) wegen Rechtsbeugung an. Zwar wies die Staatsanwaltschaft Stuttgart das Ansinnen zurück, aber wie man hört, soll sich jetzt in der Landespolitik etwas tun.

400 Widersprüche

– 1 600 Anschlussbeitragsbescheide (Abwasser) erließ die Stadt Bad Herrenalb 2013 und 2014.

– Es ging um lange zurückliegende Fälle, in denen die Stadt „geschlampert“ hatte, die Anschlussbeitragsbescheide zu erlassen.

– 400 Betroffene legten gegen die Bescheide Widerspruch ein. Die Vollziehung dieser Bescheide wurden bis zu einer Entscheidung Landratsamt/Gericht außer Vollzug gesetzt.

– Trotz des Widerspruchs sollte der Beitrag bezahlt werden. Sonst drohen bei juristischer Erfolglosigkeit noch zusätzlich hohe Zinsen.

– Bei einem 80 Jahre alten Bad Herrenalber wies die Widerspruchsbehörde den Widerspruch zurück.

– Der 80-Jährige reichte 2014 beim Verwaltungsgericht Klage ein. Der Verwaltungsgerichtshof gab dem Mann 2018 Recht.

– 2019 wies das Bundesverwaltungsgericht die Herrenalber Beschwerde dagegen zurück.

– Was ist mit den übrigen 399 Widersprüchen passiert? Jeder Fall wurde einzeln abgearbeitet, so Kämmerin Sabine Zenker.

– Jenen Fälle, die 30 Jahre zurückliegen wurde abgeholfen. Stichwort „Treu und Glauben“. Andere Fälle wurden/werden anhand neuer Rechtssprechung noch abgearbeitet. Aktuell sind von der Stadt Herrenalb noch rund 30 Anschlussbeitragsfälle zu bearbeiten.

– Norbert Mai schreibt im Herbst 2019 ans Ministerium, Verjährungsfristen per Gesetz zu regeln.