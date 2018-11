Brand in Malscher Swingerclub: 80 Floriansjünger im Einsatz

Anzeige

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Swingerclub in Malsch am Montagmorgen dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr immer noch an. Insgesamt 80 Floriansjünger sind vor Ort im Einsatz.

Nach BNN-Informationen sind die Feuerwehren aus Malsch, Ettlingen, Durmersheim, Rheinstetten und Bretten am Brandort in der Daimlerstraße. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist mit 28, die Polizei mit 16 Kräften im Einsatz. Inzwischen sei das Feuer unter Kontrolle, die Löscharbeiten dürften dennoch noch zwei bis drei Stunden andauern.

Sechs Verletzte

Bei dem Feuer, das im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen war, wurden laut Polizei sechs Menschen durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt. Nach BNN-Informationen konnten alle das Malscher Bürgerhaus, in dem sie versorgt wurden, bereits wieder verlassen.

Auch in der Sammelstelle für evakuierte Personen in der Sporthalle befinden sich nach Informationen der Polizei keine Menschen mehr. Dorthin waren nach BNN-Informationen auch die Mitarbeiter eines etwa 500 Meter vom Brandort entfernt ansässigen, großen Logistikzentrums gebracht worden.

Brandermittler eingetroffen

Nach Angaben des Besitzers des Gebäudes sei das Feuer gegen 10 Uhr im Saunabereich des Swingerclubs ausgebrochen. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Brandermittler der Polizei sind inzwischen in der Daimlerstraße eingetroffen, werden aber voraussichtlich erst am Dienstag die Untersuchungen im Gebäude durchführen können.

Dach abgeflext

In einer benachbarten Werkstatt befanden sich nach BNN-Informationen beim Ausbruch des Brandes drei Mechaniker. Der Betrieb musste wegen der starken Rauchentwicklung eingestellt werden. Gegen 11.30 Uhr am Morgen machte sich auch Malschs Schultes Elmar Himmel ein Bild von der Lage. Um an den Brandherd zu gelangen, musste die Feuerwehr Teile des Dachs abflexen.

Großer Schaden

Nach BNN-Informationen ist am Montagnachmittag auch das Technische Hilfswerk eingetroffen. Nach der Begutachtung habe sich ergeben, dass das Gebäude nicht einsturzgefährdet sei und vorerst nicht abgerissen werden müsse. Der Besitzer des Gebäudes sprach am Montagmorgen gegenüber den BNN von mindestens 200 000 Euro Schaden.

Rauchwolke bis auf die Autobahn

Aufgrund der stundenlangen starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner in Malsch und Muggensturm aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch die Behörden warnten über die offizielle Katastrophen-App „Nina“ vor dem giftigen Rauch. Die Rauchwolke reichte zwischenzeitlich bis zur A5.