Bürger wollen mehr Sicherheit – aber in den Kommunen fehlen Ordnungsdienstler

Weil das Sicherheitsbedürfnis der Bürger wächst und die Landespolizei weniger Präsenz zeigt, bauen viele Städte und Gemeinden ihren Kommunalen Ordnungsdienst aus. Der wachsende Bedarf an Mitarbeitern vielerorts stellt manche Kommunen vor Herausforderungen: Geeignetes Personal ist schwer zu bekommen und zu halten.

Sie verhängen Knöllchen, führen Jugendschutzkontrollen durch oder ermahnen Müllsünder: Das sind nur einige der Aufgaben des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) oder des Gemeindevollzugsdienstes (GVD), den viele Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahren zur Unterstützung der Polizei eingesetzt haben. Als Gründe nennen Kommunen die zurückgegangene Präsenz der Landespolizei und den stärkeren Wunsch der Bürger nach Sicherheit.

Von sechs Stellen zwei besetzt

Weil die neuen Kräfte so nachgefragt sind, haben einige Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden. So auch in Malsch. Von sechs Stellen auf 450-Euro-Basis sind in der Gemeinde derzeit nur zwei besetzt. Auch für eine vom Gemeinderat genehmigte 50-Prozent-Stelle im KOD wurde noch niemand gefunden. Für eine Vollzeitstelle im GVD fanden Bewerbungsgespräche statt.

Wettbewerb mit anderen Städten

Als Gründe für die schwierige Personalsuche nennt Hauptamtsleiter Heribert Reiter etwa den Wettbewerb mit größere Städten, die den Mitarbeitern attraktivere Konditionen bieten könnten, aber auch das gewachsene Aggressionspotenzial in der Bevölkerung. Nicht jeder könne oder wolle den rauen Ton, der den Ordnungskräften oft entgegenschlägt, aushalten.

Privater Sicherheitsdienst als Übergangslösung

Hinzu komme die Belastung durch Schichtarbeit: Die Vollzugs- und Ordnungsdienstler müssen oft früh morgens raus, um Parkverstöße zu ahnden oder spät am Abend zu Ruhestörungen ausrücken. Bis die Personallücken gefüllt sind, behilft sich die Gemeinde im Sommer mit einem privaten Sicherheitsdienst.

Langfristiges Ziel sei es jedoch, so Reiter, Mitarbeiter dauerhaft zu binden und sie mit Fortbildungen auf ihr Amt vorzubereiten. Fortbildungen und Ausbildungen laufen seit wenigen Jahren im „Haus der Gemeinden“ in Karlsruhe. Dort stehen auf dem Lehrplan neben Ordnungswidrigkeiten etwa Straf- und Polizeirecht.

„Man hätte viel früher beginnen müssen, die Mitarbeiter fortzubilden“, sagt Martin Morlock, der die Straßenverkehrsbehörde, die Bußgeldstelle und den KOD in Malsch vier Jahre lang bis Ende 2019 geleitet hat. Morlock bemängelt aber auch die „suboptimalen“ Rahmenbedingungen in der Behörde, wie eine „fehlende Wertschätzung“ und die im baden-württembergischen Vergleich „unterdurchschnittliche Bezahlung“. Er sagt: „Weil die Landespolizei nicht mehr so präsent ist wie früher, müssen Gemeinden tiefer in die Tasche greifen.“

Aufgaben von Landespolizei auf KOD übertragen

Dass die KOD-ler immer mehr Aufgaben übernehmen – teilweise auch welche, die in den Bereich der Landespolizei fallen – berichtet Melanie Kern, die in Ettlingen sieben Jahre im GVD gearbeitet hat und seit vier Jahren im KOD tätig ist. Mit den Beamten vom Polizeirevier arbeite man gut zusammen, so Kern.

Sie befürwortet, dass die Ausbildung der Ordnungsdienstler inzwischen einheitlich im „Haus der Gemeinden“ abläuft, genauso wie die Neuerung, dass sie und ihre acht Teamkollegen eine Uniform mit der Aufschrift „Polizeibehörde“ tragen dürfen sowie einen Schlagstock, Pfefferspray und Handschellen.

Dies rufe bei den Menschen mehr Respekt hervor. Von einem zunehmend raueren Ton kann die Ettlingerin nicht berichten. Pöbeleien seien keine Seltenheit, aber das müsse man wegstecken können: „Wer diesen Job macht, braucht ein gutes Selbstbewusstsein.“

Aufstockung der Teams auch in anderen Kommunen

Den hohen Bedarf nach KOD-Kräften sieht Kern vor allem im gewachsenen Sicherheitsbedürfnis der Bürger begründet. Das bestätigt auch die Stadt Rheinstetten. Deshalb wird der Vollzugsdienst dort von 2,5 auf vier Vollzeitstellen aufgestockt. In Waldbronn wird dieses Jahr eine zweite GVD-Vollzeitstelle geschaffen. Eine Stunde pro Woche wird der GVD an die Nachbargemeinde Marxzell „verliehen“. In Karlsbad bleibt’s bei zwei GVD-Vollzeitkräften und einer Teilzeitkraft. Für abendliche Kontrollen bezahlt die Gemeinde einen privaten Sicherheitsdienst.

Den Gemeindevollzugsdienst (GVD) gibt es in vielen Kommunen schon länger, der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) ist im Vergleich eine relativ junge Erscheinung. Der Kommunale Ordnungsdienst hat, grob gefasst, mehr Kompetenzen. Während der Schwerpunkt des GVD vielerorts auf der Kontrolle des ruhenden Verkehrs liegt, befasst sich der KOD etwa auch mit Verstößen gegen den Jugendschutz, Lärmbelästigungen oder falsche Müllentsorgung.