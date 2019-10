Anzeige

Nein, zimperlich geht Carsten Stahl mit seiner Klientel nicht um. Ihn das erste Mal zu hören, führt unweigerlich zu Gefühlsregungen. Die Flut an Worten, an Beschreibungen, an Erzählungen, die da auf einen dringen, gleichen einem verbalen, nicht enden wollenden Tsunami „ohne Punkt und Komma“.

Carsten Stahl kämpft – gegen Mobbing und Gewalt. Er sagt – aus seiner Sicht – was Sache ist. Seine Worte sind oft drastisch, lassen kein „Aber“ zu. Für die Kinder hier kämpfe er. Für ihre Zukunft. Dafür, dass sie kein Mobbing-Opfer werden und dafür, dass insbesondere die Politik das Thema Mobbing endlich ernst nehme und entsprechend handle.

Über 400 Schüler von Schulen aus Ettlingen, Karlsbad und Waldbronn hörten ihm in der Schlossgartenhalle zu; dem Mann, der sie wissen lässt, dass er einer von ihnen sei. Angeboten und veranstaltet wurde der Aktionstag von der Volksbank Ettlingen. Zudem erhalten die teilnehmenden Schulen laut Volksbank-Mitarbeiter Steffen Völkle jeweils 500 Euro für schulische Präventionsprojekte.

Aufgewachsen im Brennpunktviertel in Berlin

Carsten Stahl, der in einem Berliner Brennpunktviertel aufwuchs, musste in frühen Jahren unmittelbar erleben, was Mobbing in seiner schlimmsten Form bedeute und bewirke.

In seinem Tun, eben der Kampf gegen Mobbing, sieht er eine Vorbildfunktion. Er wolle aufklären, Wissen vermitteln. Dabei gehe es auch um eigene Erfahrungen, das, was er auf der Straße unter anderem als Bandenführer erlebte.

Die Hälfte seines Lebens habe er mit dieser Art Leben vergeudet. Als sein Sohn Mobbingopfer wurde, gab es für den 46-Jährigen kein Halten mehr. Er gründete den Verein Camp Stahl, er reist durch die Lande und hat mit seiner Antimobbingarbeit über 50 000 Kinder und Jugendliche erreicht.

Stahl kämpft für die Kinder

Die Botschaften, die der Kampfsportler, Personenschützer und vormals Mitwirkende bei Serien wie „Privatdetektive im Einsatz“, dabei kundtun, sind stimmig und finden im wahrsten Sinne des Wortes das Gehör seiner Zuhörerschaft.

Dass er dabei mitunter einen Hang zur lautstarken Selbstdarstellung – als fast schon einziger und absoluter Kämpfer gegen Mobbing – an den Tag legt, mag ein Eindruck sein. Er mache das alles für die Kinder, für die Jugendlichen, für sie kämpfe er, macht er unmissverständlich klar.

Selbstmord wegen Mobbing?

Und in vielem dürfte er Recht haben. Stinksauer sei er auf ein System, das Mobbing leugne oder als Randthema abtue. Die Kids geben ihm recht. Fast alle heben die Hand, als Stahl fragt, ob sie schon mal Mobbing erfahren haben.

Und es wird noch heftiger: Etliche Schüler deuten mit Handzeichen an, dass sie sogar wegen Mobbings an Selbstmord dachten. Das, was da gesprochen wird, bleibt unter den Schülern und einigen Lehrern. Keine Sozialarbeiter, bis auf eine Ausnahme keine Vertreter von Politik oder von Jugend- und Schulbehörden ließen sich in der Schlossgartenhalle blicken – obwohl die Liste entsprechender Einladungen lang war.

So vernahmen sie nicht Stahls Zorn, ja Wut – er nennt es Emotionen – gegen Mobbing und Gewalt, egal ob im Internet, in den sozialen Netzwerken oder ganz analog an Schulen.