Corona-Krise lässt Pro-Kopf-Verschuldung in Malsch wachsen

Die Auswirkungen des Coronavirus machen vor dem Haushalt der Gemeinde Malsch nicht Halt: Wie in vielen anderen Kommunen reißen fehlende Steuereinnahmen ein Loch in die Kasse. Allen voran die Gewerbesteuereinnahmen: Diese waren noch im Vorjahr auf neun Millionen Euro geklettert, in diesem Jahr rechnet man nur noch mit 5,4 Millionen Euro.

Im Haushalt, den der Gemeinderat am Montag abgesegnet hat, geht die Verwaltung von einem Minus von 4,3 Millionen Euro zum Jahresende aus. Der Schuldenstand wächst auf 23,5 Millionen Euro (2019: 16 Millionen Euro), die Pro-Kopf-Verschuldung von 1.102 auf 1.601 Euro. Die Gesamtinvestitionen liegen bei rund 13,8 Millionen Euro, für Corona-Maßnahmen werden zusätzlich 50.000 Euro ausgegeben.

Einige Projekte müssen „gestreckt“ werden

Das enger geschnürte Finanzkorsett führt dazu, dass einige geplante Maßnahmen nicht so schnell umgesetzt werden können wie ursprünglich vorgesehen: Dazu zählen etwa das Feuerwehrgerätehaus Sulzbach, der Neubau des Kindergartens „Am Festplatz“ sowie die Planungen für den Hochwasserschutz in Waldprechtsweier.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Harald Becker, Kämmerer in Malsch

Die Maßnahmen würden lediglich „gestreckt“, um die finanzielle Last besser zu verteilen, erklärte Bürgermeister Elmar Himmel. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, betonte Kämmerer Harald Becker.

Hans-Thoma-Schule steht auf der Prioritätenliste ganz oben

Ganz oben auf der Prioritätenliste steht im Haushaltsjahr 2020 der zweite Bauabschnitt der Hans-Thoma-Schule, der mit rund drei Millionen Euro zu Buche schlägt. Bezuschusst wird die Baumaßnahme 2020 mit 1,3 Millionen Euro.

Die Gemeinde nimmt zudem Kredite in Höhe von 9, 3 Millionen Euro auf. Den Löwenanteil macht dabei ein Darlehen für eine Beteiligung an der Netze BW aus. Diese sollte eigentlich über die Gemeindewerke abgewickelt werden.

Das Landratsamt hat diesbezüglich aber rechtliche Bedenken angemeldet, weil eine solche Beteiligung nicht mit dem Betriebszweck der Gemeindewerke gedeckt sei.

Eine dafür notwendige Satzungsänderung beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Er einigte sich aber auch darauf, die Beteiligung von fünf Millionen Euro zunächst in den Kernhaushalt aufzunehmen, bis die Satzungsänderung rechtskräftig ist.

Einsparungen gibt es in der Gebäudeunterhaltung

Einsparungen macht die Gemeinde in der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung. Der Etat für Sondermaßnahmen wurde um 67 Prozent reduziert, die Ausgaben pauschal von 1,6 Millionen auf 950.000 Euro begrenzt. „Sachen, bei denen wir bisher davon ausgegangen waren, dass sie gesichert sind, müssen neu priorisiert werden“, erklärte Kämmerer Becker.

Es ist alles wichtig. Aber wenn’s überall brennt, muss man schauen, wo’s mehr brennt. Hermann Geier, CDU

Er wisse: „Eine ganze Menge Punkte wird zu Konflikten führen.“ Hermann Geiger (CDU) zeigte Verständnis dafür, dass man Prioritäten setzen müsse. „Es ist alles wichtig. Aber wenn’s überall brennt, muss man schauen, wo’s mehr brennt.“

Sein Parteikollege Manfred Schwarz bat trotz allen Verständnisses für die wirtschaftlichen Zwänge darum, „dass wir zumindest den Versuch machen sollten, in die Planung für die Beseitigung des Provisoriums der Feuerwehr in Sulzbach einzusteigen“.

Unwägbarkeiten in der Steuerschätzung: Es könnte noch schlimmer kommen

Kämmerer Becker wies noch einmal auf die Unwägbarkeiten in der Steuerschätzung von Mitte Mai hin. Der Rückgang der Steuereinnahmen könne noch stärker werden. Auch sei noch nicht klar, welche weiteren Hilfen das Land eventuell an die Kommunen vergeben werde.

Bislang flossen Gelder unter anderem zum Ausgleich der fehlenden Kita-Gebühren. Viele Kommunen hatten sie den Eltern während der corona-bedingten Zwangsschließungen erlassen. Außerdem sei im Bundesfinanzministerium ein Rettungsschirm für Kommunen zum Ausgleich der weggebrochenen Gewerbesteuereinnahmen und Altschulden im Gespräch.

Himmel nimmt sich Auszeit

Elmar Himmel zeigte sich zufrieden mit der Haushaltsberatung, die in diesem Jahr außergewöhnlich schnell über die Bühne ging – auch weil die Fraktionen kaum Einwände gegen die vorgebrachten Planungen hatten. Auf BNN-Nachfrage bestätigte der Bürgermeister, dass er sich am 27. Mai in eine vierwöchige Auszeit begibt.

Seine Vertretung übernehmen in dieser Zeit Werner Scherer (Freie Wähler) und Hermann Geiger (CDU). Die Frage, ob er im kommenden Jahr noch einmal für den Posten als Rathauschef kandieren will, ließ Himmel offen. Die Haushaltsberatungen seien nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen.

