Eintrittsgelder, Clubhausbewirtung, Festivitäten – in Corona-Zeiten müssen die Sportvereine auf ihre üblichen Einnahmequellen verzichten. Unterstützung gibt es vom Staat und auch von den Kommunen, so verzichten beispielsweise Ettlingen und Rheinstetten auf Hallengebühren.

Unter normalen Umständen hätten die benachbarten Teams vom FV Ettlingenweier II und SSV Ettlingen am 26. April in der Kreisklasse A um Punkte gekämpft. Wann die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison der Amateurfußballer fortgesetzt wird, ist allerdings ebenso ungewiss wie die Situation in vielen anderen Sportarten.

Für die Vereine bedeutet nicht nur die unfreiwillige Spielpause ein finanzielles Problem. Neben den Eintrittsgeldern, die gerade bei Derbys relativ hoch sind, fehlen oft auch die Einnahmen aus dem Clubhaus-Betrieb und vor allem von Vereinsfesten.

Keine Gründungsfeier in Spielberg

Den SV Spielberg trifft die Krise ausgerechnet im Jahr des 100. Geburtstages. Die am 20. März geplante Gründungsfeier wurde bereits abgesagt, stattdessen stellte der Karlsbader Verein zahlreiche Fotos aus der Vereinshistorie, nicht zuletzt aus der Regionalliga-Saison 2015/16, auf seine Facebook-Seite. Auch die Jugendturniere und das Sportfest im Sommer stehen in Spielberg auf der Kippe. „Haltet durch – wir werden diese schwierige Zeit überwinden“, lautet der Appell an die Mitglieder.

Für uns ist das ein Riesenausfall Friedhold Geißler, Vorsitzender des SSV Ettlingen

„Für uns ist das ein Riesenausfall“, sagt unterdessen Friedhold Geißler, Vorsitzender des Mehrspartenclubs SSV Ettlingen mit seinen 14 Abteilungen. Im Sommer war ein großes Fest im Baggerloch geplant, inklusive Eröffnung des neuen Stadions. Daraus wird wohl nichts, auch wenn die Veranstaltung offiziell noch nicht abgesagt ist.

Die Logistik sei jedenfalls noch in den Startlöchern, „aber unter Vorbehalt“, betont Geißler, der bei den zurückliegenden Sportfesten der SSV-Fußballer rund 200 bis 300 Gäste pro Tag zählte. Auch weitere „lebensnotwendige“ Großveranstaltungen wie der Halbmarathon am 1. August und der Cross-Duathlon am 13. September stehen vor der Absage.

Mitglieder verzichten auf Rückforderung

Doch es gibt auch positive Aspekte bezüglich der Finanzen. Die Pacht der beiden Clubhäuser läuft bislang weiter, die jeweiligen Wirte haben auf Lieferservice umgestellt. Und vonseiten der rund 2.000 Mitglieder gibt es noch keine Rückforderungen von Beiträgen. „Das würde uns den Rest geben“, sagt Geißler mit Blick auf die ohnehin angespannte Situation beim Fusionsverein. Mit einem Schmunzeln merkt der Club-Chef an, dass für die Kicker keine Prämien fällig sind, wenn keine Tore geschossen werden.

Wir versuchen, so wenig wie möglich auszugeben Friedhold Geißler

Auch jene Übungsleiter, die ihre geleisteten Stunden abrechnen, bekommen in der Corona-bedingten Pause nichts. Und für den Hausmeister wurde Kurzarbeitergeld beantragt. Mit den fest gebundenen Trainern wie Fußball-Coach Uwe Scherer sei man noch im Gespräch, um eine Lösung zu finden. „Wir versuchen, so wenig wie möglich auszugeben, aber wir wollen keine Existenzen vernichten“, sagt Geißler.

Oberbürgermeister lehnt Vorschlag ab

Eine Idee des SSV-Chefs, wie die klammen Vereinskassen aufgebessert werden können, stößt im Rathaus indes nicht auf Gegenliebe. Geißler empfiehlt, in diesem Jahr auf die Schlossfestspiele komplett zu verzichten und die dafür vorgesehenen Zuschüsse unter den von der Krise betroffenen Vereinen der Stadt zu verteilen. „Der Vorschlag ist zu kurz gesprungen. Wir haben dadurch nicht mehr Geld in der Tasche, wenn auf der anderen Seite Gewerbe- und Einkommensteuer einbrechen“, sagt Oberbürgermeister Johannes Arnold.

Verzicht auf Hallengebühren

Unabhängig davon kennt Arnold freilich die Nöte der Vereine, nicht nur im sportlichen Bereich. Rasenplätze müssten weiter gewässert und gemäht werden, der Dirigent eines Orchesters auch bei ausgefallenen Proben und Konzerten bezahlt werden. Als erste Hilfsmaßnahme habe man in Ettlingen beschlossen, dass keine Hallengebühren verlangt werden. Eine schlechte Nachricht hat das Stadtoberhaupt aber auch. „Wir wissen nicht, ob wir die Vereinszuschüsse weiterzahlen können.“

Es besteht die Gefahr, dass Strukturen wegbrechen Sebastian Schrempp, Oberbürgermeister Rheinstetten

In Rheinstetten ist dies kein Thema. „Die Zuschüsse werden weiter gezahlt“, betont Oberbürgermeister Sebastian Schrempp, der mit den Anliegen der rund 20 Sportvereine seiner Gemeinde wohlwollend umgehen will. „Wir lassen die Vereine nicht im Regen stehen“, so Schrempp. Allerdings hält der Torhüter der Bürgermeister-Nationalmannschaft nichts vom Gießkannen-Prinzip, es müsse vielmehr genau geschaut werden, wo Bedarf besteht.

Wie in Ettlingen wird auch in Rheinstetten derzeit keine Hallengebühr erhoben. Aus Telefonkonferenzen mit Vereinsvorständen weiß Schrempp, dass die Sportclubs gut aufgestellt sind und auch in der Krise einige Monate lang über die Runden kommen. „Es besteht aber die Gefahr, dass Strukturen wegbrechen“, hofft Schrempp auf ein baldiges Ende der Sportpause.

Kein Spiel- und Trainingsbetrieb, geschlossene Clubheime, abgesagte Feste – für die Sportvereine bedeutet die Corona-Pandemie beträchtliche Einbußen. Um die finanzielle Not zu lindern, kündigte die baden-württembergische Landesregierung Unterstützung an. „Wir werden alles daran setzen, dass es durch das Coronavirus und seine Nebenwirkungen kein Vereinssterben in Baden-Württemberg geben wird“, sagte Sportministerin Susanne Eisenmann. Der Badische Sportbund empfiehlt seinen Vereinen eine Prüfung, ob das staatliche Förderprogramm im jeweiligen Fall infrage kommt. So kann für voll- und teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter Kurzarbeitergeld beantragt werden. Selbstständige Trainer sowie freiberufliche Anbieter von Kursen (Fitness, Gesundheit, Rehabilitation) könnten von den Hilfen für Solo-Selbstständige und Freiberufler profitieren. Ausführliche Informationen zu diesen Themen gibt es auf den Internetseiten der Badischen Sportbünde Nord und Süd.