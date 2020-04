Coronavirus erschwert Ernte: Röstereien stellen sich auf Kaffeeknappheit ein

Anzeige

Kaffeeliebhaber bekommen noch nichts davon zu spüren. Doch in der Branche der Rohbohnenhändler und Röstereien herrscht Unruhe. Sie befürchten, dass sich das Coronavirus auch in den Anbauländern verbreitet – und dort die anstehende Erntesaison vermiest. Lieferengpässe und Preissteigerungen könnten die Folge sein.

„Bis jetzt haben wir noch keine Probleme“, heißt es bei der Karlsruher Kleinrösterei Tostino. „Aber das wird mit Sicherheit kommen.“ Der Branchenriese Melitta beobachtet die Lage in den Kaffee-Produktionsländern genau. Seriöse Prognosen seien derzeit nicht möglich, teilte das Unternehmen mit, „allerdings hat es in den meisten Anbauländern schon Beeinträchtigungen gegeben.“

Bisher seien Verzögerungen in der Lieferkette durch Kaffees ausgeglichen worden, die sich bereits in den europäischen Hafenlägern befanden. „Welche Auswirkung sich insgesamt für die zuverlässige Versorgung mit Kaffee ergibt, bleibt abzuwarten“, so Melitta.

Das mit Abstand wichtigste Kaffeeland ist Brasilien. Dort wird vor allem die Sorte Arabica produziert. In Vietnam, der Nummer zwei auf der Rangliste der Anbauländer, überwiegt hingegen die weniger anspruchsvolle Sorte Robusta. Kolumbien und Indonesien sind weitere wichtige Lieferanten.

Welche Auswirkungen die Pandemie in diesen Ländern haben wird, sei noch nicht klar, warnt Melitta. „Offen ist zum Beispiel, ob genügend Erntearbeiter verfügbar sein werden, wie diese die Kaffeeplantagen erreichen und wie der Transport des Kaffees sichergestellt werden kann.“ Auch die Aufbereitung und Veredelung vor Ort ist laut Melitta in Corona-Zeiten ein Problem: „In einigen Ländern unterliegen die Fabriken, analog zu europäischen Ländern, zum Teil erheblichen Einschränkungen.“

Rösterei Ettli setzt auf Direkthandel

Corinna Pape, seit zwei Jahren Chefin und Miteigentümerin der Ettlinger Traditionsrösterei Ettli, hat vorgesorgt. „Wir haben im März und April unsere Kaffeebestellungen verdoppelt“, sagt die Geschäftsführerin. „Unsere Lager sind voll.“ Ein Vorteil sei zudem, dass Ettli verstärkt auf den Direkthandel setze.

Die Rohbohnen werden dann nicht bei Auktionen oder Zwischenhändlern gekauft, sondern bei den Bauern selbst. „Wir haben direkte Kontakte zu Kaffeefarmen aufgebaut, teilweise haben wir sie auch selbst gekauft“, sagt Pape. „Das hilft uns jetzt, Lieferschwierigkeiten zu vermeiden.“

Auch das Röstwerk aus Waldbronn bezieht seine Rohbohnen im Direkthandel. „Gemeinsam mit mehreren Röstereien in ganz Deutschland kaufen wir ganze Ernten parzellenweise und lagern sie zwischen“, sagt Röstmeister Jochen Ludat. Abgewickelt werde das über die Firma Amarella Trading aus Mannheim.

Über die Rohstoffbeschaffung machen sich die Waldbronner Kaffeeröster derzeit weniger Sorgen. Ihr Problem ist der Absatz. „Normalerweise beliefern wir zu 90 Prozent Gastronomiekunden“, so Ludat. Doch Restaurants und Cafés sind wegen des Coronavirus geschlossen. „Wir haben jetzt auf Privatkunden umgeschwenkt.“

Rohstoff-Analystin gibt vorsichtig Entwarnung

Den weltweiten Kaffeemarkt hat Commerzbank-Analystin Michaela Helbing-Kuhl im Blick. Sie gibt vorsichtig Entwarnung. „Wir gehen derzeit eher davon aus, dass die Preise sinken werden. Auch mit langfristigen Versorgungsproblemen rechnen wir nicht“, sagt die Expertin für Agrarrohstoffe.

In Brasilien sei eine sehr hohe Arabica-Ernte zu erwarten, erklärt Helbing-Kuhl. „Außerdem ist die brasilianische Währung, der Real, auf einem Rekordtief. Das drückt auf die Weltmarktpreise, die in Dollar ausgewiesen werden.“

Eine wichtige Voraussetzung sei allerdings, dass Brasilien und andere Kaffeeländer ihre Corona-bedingten Probleme bei Ernte und Logistik in den Griff bekommen. „Unsere Prognose baut auf der Annahme auf, dass diese Schwierigkeiten im zweiten Quartal behoben werden, da die Pandemie dann ihren Höhepunkt überschritten hat“, so die Analystin der Commerzbank.