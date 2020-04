Dachstuhl einer ehemaligen Klinik in Bad Herrenalb abgebrannt

Anzeige

In der Nacht auf Samstag ist in Bad Herrenalb (Kreis Calw) der Dachstuhl eines ehemaligen Klinikgebäudes abgebrannt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 00.30 Uhr meldeten mehrere Anwohner den Brand in der Bernbacher Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der komplette Dachstuhl der ehemaligen Klinik in Vollbrand, Flammen schlugen aus dem Dach. Eine Rauchwolke war weithin sichtbar.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Verletzt wurde niemand. Das alte Klinikgebäude wurde durch den Brand komplett zerstört. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war in der Nacht noch unklar.

Mit den kriminaltechnischen Untersuchung kann erst im Laufe des Samstags begonnen werden, wenn alle Glutnester gelöscht sind. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Das Gebäude steht seit Jahren leer und war zuletzt als Forschungseinrichtung mit einem integrierten Studentenwohnheim im Gespräch.