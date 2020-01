Hat er vom Opa: Lukas Koenig aus Marxzell ist begeisterter Kaninchenzüchter

Er war gerade drei Jahre alt, da erhielt Lukas Koenig aus Marxzell von seinem Opa ein Kaninchen zum Geburtstag. Mittlerweile sind es ein paar mehr geworden: Im Alter von neun Jahren ist der Junge bereits mehrfach prämierter Kaninchenzüchter.

Von unserer Mitarbeiterin Birgit Graeff-Rau

„Schwarze Pfoten müssen sie haben, schwarze Ohren und eine schwarze Maske im Gesicht, alles andere ist weiß“, erzählt der neunjährige Lukas König aus Pfaffenrot. Die Rede ist von seinen Kaninchen der Rasse „Russen schwarz“, die er in der Jugendabteilung des Kleintierzuchtvereins C 39 Pfaffenrot züchtet.

Unlängst kam er mit dem Titel „Badischer Jugendmeister“ und dem Ehrenpreis des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz von der Badischen Landesjugend-Rassekaninchenschau in Sinsheim nach Hause.

Die dritte Meisterschaft in Folge

Den Titel des badischen Jugendmeisters hat er bereits zum dritten Mal in Folge mit seinen schwarzen Russen gewonnen, im Dezember auf der Bundeskaninchenschau in den Karlsruher Messehallen holte er sogar den Titel des Bundessiegers. „Da waren 28.000 Kaninchen verschiedener Rassen ausgestellt“, erzählt er.

Angefangen hat seine Leidendschaft für die Langohren an seinem dritten Geburtstag. „Ich hatte mir ein Kaninchen gewünscht und mein Opa hat mir eins geschenkt“, sagt Lukas.

Ein Kaninchen bleibt ja selten allein und so bekam das erste Tier bald Gesellschaft. „Mein Opa und drei Züchter aus Pfaffenrot und Mutschelbach haben mir gezeigt, wie ich die Kaninchen halten muss“, erzählt Lukas.

Jeden Morgen vor der Schule schaut er nach seinen Tieren, gibt ihnen Futter und frisches Wasser, einmal die Woche muss alles gesäubert werden und neue Einstreu in den Stall.

Geboren wird bei Opa

Wenn die weiblichen Kaninchen trächtig sind, ziehen sie vorübergehend zu seinem Großvater. „Wenn die Jungen zur Welt kommen, ist es besser, wenn ständig jemand nach ihnen schauen kann“, erklärt der erfolgreiche Jungzüchter. Und er muss ja zur Schule, daneben lernt er im Musikverein Edelweiß Posaune und im Fußball ist Lukas auch aktiv.

Von seinen Erfolgen in der Kaninchenzucht erzählt er schon mal seinen Freunden. „Die finden das ganz cool,“ meint er.

Bis er aber zu einer Ausstellung gehen kann, ist der Weg weit. Wenn die Kaninchen geboren sind, heißt es erst mal, die Kleinen versorgen und gut beobachten. Wenn sie mal so eine halbes Jahr alt sind, schaut er genauer hin, wie sich die Farbe entwickelt hat. „Dazu kommen dann wieder mein Opa und meine Unterstützer aus dem Verein dazu“, erzählt er.

Jedes Tier wird genau begutachtet

Da wird am Sonntagmorgen jedes Tier genauestens betrachtet, ob die Farbabgrenzung stimmt und nur ja kein weißes Härchen in den schwarzen Ohren zu sehen ist.

Wenn dann eine Ausstellung ansteht, werden die Tiere in Vierergruppen zusammengestellt. „Den Chauffeur zur Ausstellung macht meistens mein Opa“, freut sich Lukas. Und wenn er dann am Ende mit Pokal und der Siegprämie in Form eines Sacks Futter nach Hause kommt, ist die Freude natürlich riesig. „Einmal habe ich Kindersekt aus dem Pokal getrunken“, erzählt Lukas.