Das ist das Alternativprogramm zu den abgesagten Schlossfestspielen Ettlingen

Fans der Ettlinger Schlossfestspiele dürfen sich freuen – der Theatersommer 2020 fällt doch nicht komplett aus. Nach der Absage der großen Produktionen im Schlosshof hat Intendantin Solvejg Bauer zusammen mit ihrem Team und Kooperationspartnern an einer kleinen, aber feinen Alternative gebastelt.

Bauers Programm unter dem Motto „Royal Surprise“ spielt sich an unterschiedlichen Standorten in der Stadt ab, vom Freitag, 3. Juli, bis Freitag, 7. August. Ansprechen will man alle Generationen, Familien mit Kindern genauso wie junge Erwachsene und älteres Publikum. „Wir haben lauter Corona sichere Formate geplant“, sagt die Spielleiterin.

Kein Regenschutz, aber Bistrotische

Das bedeutet: Der Kreis derjenigen, die in den Genuss von Theater und Musik kommen werden, ist deutlich kleiner als sonst. Beispiel Schlosshof: Dort nehmen in einem guten Festspieljahr allabendlich mehr als 700 Menschen Platz, durch eine überdachte Tribüne gegen Wind und Wetter geschützt.

Im Sommer 2020 ist das anders: keine ansteigenden Reihen und kein Regenschutz, dafür Bistrotische, von denen aus man von Donnerstag, 16. Juli, bis Samstag, 18. Juli (jeweils um 19.30 Uhr), eine „Voyage Surprise“, eine Überraschungsreise durch die Welt der Musicals, Operetten und Opern erleben wird

Bis zu 100 Zuschauer können im Schlosshof Platz nehmen

Nach derzeitigem Stand sollen es nicht mehr als 100 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Vorstellung sein. Verpflichtet hat Solvejg Bauer für die Abende Ensemblemitglieder der Schlossfestspiele, die eigentlich im Musical „The King and I“, in der Operette „Die Fledermaus“ und in „Sein oder Nichtsein“ hätten auftreten sollen.

Der musikalische Ausflug wird immer 80 Minuten dauern, eine Pause gibt es nicht, Ein- und Ausgang sind voneinander getrennt. Wer etwas essen oder trinken will, muss sich seine Verpflegung mitbringen.

Bauer hat sowohl das Drehbuch als auch die Dramaturgie für „Voyage Surprise“ entwickelt und sagt: „Die Liebesszenen spielen wir auf Abstand, da ist die Fantasie des Publikums gefragt“.

„Indoor“-Auftritt der Schlossfestspiele bei den Stadtwerken

Wem das Wetterrisiko im Schlosshof zu groß ist, der kann die Darsteller der Schlossfestspiele am Samstag, 19. Juli (19 Uhr), „indoor“ auf ihrer Reise begleiten. Denn dann sind sie bei „Kultur in der Garage“ zu Gast, einer Reihe der Stadtwerke Ettlingen in der Fahrzeughalle in der Hertzstraße 33.

Wer‘s lauter und fetziger mag, sich zudem Appetit holen will für die auf 2021 verschobene royale Rockshow „Killer Queen“, der kommt am besten am Freitag und Samstag, 24. und 25. Juli (21 Uhr), zur Kulisse am Dickhäuterplatz. Auf der grünen Wiese, wo derzeit noch das Autokino läuft, steigt an beiden Abenden ein multimediales Rockkonzert unter dem Titel „Don‘t stop me now“.

Musiker von der Popakademie Mannheim

Auf der Bühne stehen Musikerinnen und Musiker der baden-württembergischen Popakademie Mannheim. Konzeption und Choreografie stammen von Solvejg Bauer und ihrem Mitarbeiter Max Koch.

Kinobetreiber Marcus Neumann stellt für insgesamt 250 Zuhörer Stühle, Loungemöbel und Bistrotische auf. Zum Queen-Spektakel laufen Videos aus dem Ettlinger Schloss, die das Leipziger Künstlerkollektiv „Flashclash“ aufgenommen hat.

Der perfekte Einstieg in siebeneinhalb Wochen Open-Air-Kino Marcus Neumann,Kinobetreiber Ettlingen

„Das Rockkonzert ist der perfekte Einstieg in siebeneinhalb Wochen Open-Air-Kino am Dickhäuterplatz“, meint Neumann, der seit dem Antritt von Bauer 2019 gerne mit den Festspielen kooperiert.

Die Anregung, den Platz seines Autokinos für mobile Festspiele zu nutzen, kam übrigens von der SPD-Gemeinderatsfraktion.

Schlossfestspiele gastieren im „Erbprinz“

Bernhard Zepf, Patron des Ettlinger „Erbprinz“, ist schon viele Jahre Verbündeter der Schlossfestspiele, organisiert während der Saison immer den Kultur-Biergarten vor dem Schloss. Der Corona-Lockdown hat sein Traditionshaus schwer gebeutelt, und der Hotelbetrieb läuft immer noch „eher schleppend“, berichtet er.

Für die Abende „Musicaldinner Surprise“ am Freitag, 3. Juli, und Dienstag, 7. August (19 Uhr) sowie „Operndinner Surprise“ am Freitag, 10. Juli, und Freitag, 31. Juli (19 Uhr), sei er gerne Gastgeber, so Zepf. Im Festsaal des „Erbprinz“ wollen Sängerinnen und Sänger für musikalischen Genuss sorgen; das Küchen-Team kümmert sich um die kulinarische Seite und kredenzt ein Vier-Gang-Menü.

Für Kinder gibt es das Märchen „Aschenputtel“

An Kinder ab drei Jahren und jung Gebliebene richtet sich die musikalisch-szenische Märchenlesung am Freitag, 24. Juli, um 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juli, jeweils um 11 und 16 Uhr, im Asamsaal des Schlosses.

„Aschenputtel“ in der Verantwortung von Theaterpädagogin Mirijam Kälberer geht dort über die Bühne. Zuschauen dürfen 40 Personen, die Aufführung der Schlossfestspiele dauert eine knappe Stunde.

Darsteller erhalten trotz Absage die Hälfte ihres Honorars

Ein Wort zum Finanziellen: Ettlingen hat trotz Festspiel-Absage 50 Prozent des Honorars an Schauspieler, Tänzer, Sänger gezahlt. Dafür steht ein großer Teil von ihnen jetzt für die Alternative „Royal Surprise“ bereit. Bauer zufolge wird bei Kostümen, Bühnenbild und anderen Requisiten auf den Fundus zurückgegriffen, „um keine unnötigen zusätzlichen Kosten zu verursachen“.

2020 wäre der reguläre Etat der Festspiele bei 1,4 Millionen Euro gelegen und man hätte mit Einnahmen von rund 980.000 Euro kalkuliert. Jetzt rechnet die Intendantin mit Ausgaben von 675.000 Euro und Einnahmen von 140.000 Euro. Bei den Einnahmen sind jeweils die Eintrittsgelder, Sponsorengelder und Zuschüsse des Landes einberechnet.

Festspielfans helfen mit Spenden

Erfreulich: So mancher Festspielfreund hat darauf verzichtet, sich den Preis für das schon erworbene Ticket zurückerstatten zu lassen oder einen Gutschein zu nehmen. Stattdessen dürfen die Festspiele mit seinem Geld weiterarbeiten.

Nähere Infos unter www.schlossfestspiele-ettlingen.de. Karten bei der Stadtinformation, im Internet unter www.reservix.de und im Kino www.kulisse-ettlingen.de.