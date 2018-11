Ettlin AG schließt die Spinnerei

Anzeige

Die Tage der Ettlinger Spinnerei sind gezählt. Bis Jahresende 2018 legt die Ettlin AG – zu ihr gehören Spinnerei und Weberei – die Produktion von Garnen still. Damit ist eine mehr als 180 Jahre alte stolze Industrietradition am Standort im vorderen Albtal Geschichte. Martin Obst, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Karlsruhe, und Oliver Maetschke, Vorstand der Ettlin AG, bestätigten die Schließung.

29 Beschäftigte betroffen

Betroffen seien in der Spinnerei 29 Beschäftigte. Elf, die in unbefristeten Arbeitsverhältnissen waren, habe man gekündigt, so Maetschke. Drei befristete Arbeitsverträge laufen aus, zwei davon beende man vorzeitig. Die anderen „Spinnereiler“ würden über ein internes Qualifizierungsprogramm fortgebildet. Künftig können sie ihre Brötchen in der Weberei verdienen. Insgesamt arbeiten bei Ettlin 140 Menschen. Einst war die 1836 gegründete „Spinnerei und Weberei Ettlingen“ Badens größter Arbeitgeber. Sie war zudem die erste Aktiengesellschaft Badens.

Weberei ist profitabel

Die profitable Weberei hat man im vergangenen Jahr vergrößert, es wurde auch in Maschinen investiert. In der Spinnerei schreibe man seit geraumer Zeit rote Zahlen. Nur noch 15 Prozent der Textilumsätze würden dort generiert. Eine Spinnerei im klassischen Sinne „kann am Standort Europa heute nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden,“ sagt Maetschke. Er verweist auf die Konkurrenz aus Fernost, der Türkei und den USA.

Auch Energiekosten ein Problem

Problematisch sind für die Ettlinger Spinnerei in jüngerer Vergangenheit neben den Personal- auch die Energiekosten gewesen. Das hatte Maetschkeschon bei Feierlichkeiten zu „175 Jahre Ettlin AG Spinnerei und Weberei“ 2011 vor größerem Publikum kommuniziert. Künftig wird das Garn für die Weberei eingekauft und nicht mehr im eigenen Haus hergestellt.

Vermietung frei werdender Fläche

Die frei werdenden Flächen sollen zum Teil als Lager genutzt, zum Teil vermietet werden. Nachfrage nahc Gewerbeflächen im vorderen Albtal sei da. Die Weberei sei im Bestand nicht gefährdet. Sie habe zwei wirtschaftliche Standbeine: die Schleifmittelindustrie und die Autozulieferer sowie seit ein paar Jahren den Wachstumsmarkt Licht- und Architekturgewebe.

IG Metall kritisiert Schließung

Martin Obst von der IG Metall unterstützte in den vergangenen Monaten den Betriebsrat als es um Sozialpläne und Interessensausgleich ging. Die Gewerkschaft habe versucht, die Spinnerei-Schließung zu verhindern. Ohne Erfolg. Die Verhandlungen mit der Geschäftsleitung bezeichnete er als „mühselig“. Schlecht angekommen sei bei so manchem Betroffenen, dass die „Hiobsbotschaft“ just einen Tag vor den Betriebsferien im Sommer verkündet wurde, als die Belegschaft eigentlich in Urlaubsstimmung war.