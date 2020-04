Anzeige

#DurckblickMacher ist eine Karlsruher Initiative. Sie will Selbstständigen und kleinen Gewerbetreibenden beim Ausfüllen von Anträgen für Corona-Soforthilfe helfen. Sie haben dafür ein kostenloses #DurchblickMacher -Tool entwickelt.

Für das Soforthilfeprogramm des Landes zur Bewältigung der Corona-Krise sind inzwischen 244.726 Antragsformulare hochgeladen (Stand Montag 18 Uhr). Dabei sind rund ein Drittel der bislang geprüften Anträge nach Auskunft der Kammern unvollständig oder fehlerhaft. Das teilte das Stuttgarter Wirtschaftsministerium mit. Sie müssen vom Antragsteller korrigiert und erneut hochgeladen werden.

Programm ist für kleine Betriebe kostenlos

Speziell für Selbstständige und Kleinstunternehmer, die sich mit Anträgen für Zuschüsse schwer tun, hat sich schon vor einigen Tagen in der Region eine gemeinnützige Initiative gebildet. Sie will dieser Berufsgruppe kostenlos zeigen, wie man an Förder- und Zuschusstöpfe von Bund und Land kommt, sagt Alice Knorz. Knorz ist im Vorstand der Fairantwortung gAG. Dafür kreierte die Organisation die Online-Seite „Die DurchblickMacher“.

„Es geht um jene Selbstständige und Kleinstunternehmer, die in normalen Zeiten wenig mit Behörden und Ämtern zu tun haben, sagen wir einmal die Besitzer eines Friseurladens, eines Fitnessstudios, eines Gastronomiebetriebs oder Dönerladens“, sagt David Harnasch vom Team #DurchblickMacher.

„Wir wollen allen Unternehmern helfen, die selbst keine Lobby haben und mit dem Rücken zum Abgrund stehen“, betont Johannes Dultz, geschäftsführender Vorstand von SameMission (Karlsruhe). Er ist bei der #DurchblickMacher-Idee ebenfalls mit von der Partie.

Die Seite werde laufend den Veränderungen von Vorschriften von Bund und Land in der aktuellen Krise angepasst. Bei der Videokonferenz von Verantwortlichen von #DurchblickMacher ist auch der Ettlinger Ralph Suikat vom Unternehmen 4L. Er verweist auf die Seriosität der Seite. Namhafte Sponsoren sind dabei. Oberbürgermeister Johannes Arnold aus Ettlingen unterstützt die Aktion.

E-Book führt in zehn Schritten zur richtigen Hilfe

#DurchblickMacher segele unter der Flagge der gemeinnützigen Fairantwortung gAG. So könne man alle angebotenen Services kostenlos anbieten. David Harnasch versichert: „Wir speichern auch keine personenbezogenen Daten von Besuchern unserer Seiten.“ Es gehe darum, alle finanziellen Hilfen an einem Ort, individuell aufbereitet, anzubieten.

Das Projekt ist buchstäblich aus der Not geboren. Seit dem 20. März fanden und organisierten sich unter der Leitung von Alice Knorz und Johannes Dultz inzwischen über 40 Experten der Bereiche Recht, Steuerberatung, IT, Management, Marketing, Data-Mining und Recherche. Sie wollen einen Überblick über möglichst alle Maßnahmen zur Bewältigung der Krise schaffen.

Zum Start ihres am Sonntagabend frei geschalteten Portals bieten die #DurchblickMacher ein kostenloses E-Book. Darin werden die zehn wichtigsten Schritte für den Antrag jedes Unternehmers erläutert. Daneben gibt es ein ausführliches Verzeichnis der wichtigsten Fragen und Antworten zum Beantragungsformular für die Corona-Soforthilfe des Landes. Die DurchblickMacher stellen, so David Harnasch, eine einfache Abfrage.

Sie führen den Nutzer in zehn Schritten direkt zu den richtigen Hilfen. Benötigte Formulare und Anschreiben für den Unternehmer werden auf eigenen Servern vorgehalten. Vom Soforthilfeantrag, Anzeige- und Antrag für Kurzarbeitergeld über Stundungsanschreiben bis hin zu KfW-Krediten und anderes mehr. Zudem sei alles von Unternehmern, Anwälten, Steuer- und Finanzexperten geprüft.

Entlastung für Steuerberater und Anwälte

Die Akteure von DurchblickMacher sind überzeugt, dass ihre Serverleistung völlig ausreicht, um die Fragen zu beantworten. Selbst dann, wenn Zehntausende aus ganz Deutschland auf die Internetseite zugreifen würden.

Darüber hinaus habe die Seite noch einen weiteren Pluspunkt. Sie entlaste Steuerberater, Anwälte und Sachbearbeiter.

Tenor: „Die können sich auf komplizierte Individualfälle konzentrieren, weil wir alle anderen Betroffenen bestmöglich mit validen Informationen versorgen.“ Ralph Suikat: „Letztlich ist alles bei uns eine Ausfüll- und Entscheidungshilfe.“ Die Anträge bearbeiten in Baden-Württemberg – auch bei den freien Berufen – die Kammern. Bei Bewilligung werden sie zur Auszahlung an die L-Bank weitergeleitet.