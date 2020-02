Durmersheimer Liebespaar wählt 20. 02. 20 für die Trauung im Ettlinger Schloss

Anzeige

Heiraten am Schnapszahl-Datum – da kann die Ehe ja nur gut werden. Oder? An diesem Donnerstag, am 20. 02. 2020, ist wieder so ein Tag, dem viele die Eigenschaft des Glückbringens nachsagen. Wobei böse Zungen auch behaupten, dass an einem Schnapszahl-Datum geschlossene Ehen häufiger geschieden werden. Glück oder Unglück – was stimmt denn nun?

Von unserer Mitarbeiterin Susanne Garcia

„In den Medien wird immer wieder berichtet, dass die Scheidungshäufigkeit von Ehen, die an einem Schnapszahl-Tag geschlossen wurden, überdurchschnittlich hoch sei“, sagt Werner Brachat-Schwarz vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. „Um diese Aussage zu überprüfen, haben wir im Jahr 2012 eine Sonderauswertung für die am 8. August 1988 (8. 8. 88) sowie am 9. September 1999 (9. 9. 99) geschlossenen Ehen gemacht.

Ergebnis dieser Auswertung war, dass diese Ehen in Baden-Württemberg zumindest in den ersten Jahren nicht häufiger, sondern sogar etwas seltener als die an normalen Tagen der Jahre 1988 und 1999 geschlossenen Ehen geschieden wurden.“

Spezielles Datum und spezielle Location

Eine gute Nachricht für all jene, die sich an diesem Donnerstag auf dem Standesamt das Ja-Wort geben, wie beispielsweise Karin Gierling und Sebastian Schleser. Das Paar aus Durmersheim schließt den Bund fürs Leben in Ettlingen, wo beide in derselben Firma arbeiten. „In Ettlingen gibt’s ein Schloss. In Durmersheim nicht“, sagt der 26-jährige IT-Spezialist lächelnd. Und das spezielle Datum zur speziellen Location, das habe seine zukünftige Frau ausgesucht.

„Im Februar haben wir auch unseren vierten Jahrestag, das hat einfach gepasst und es merkt sich gut“, fügt sie hinzu. Außerdem seien sie beide richtige „Winterkinder“, lieben Wintersport und sind beide im Januar geboren. Die kirchliche Trauung gibt’s dann allerdings erst bei hoffentlich warmem Wetter am 6. Juni in Malsch. „Das ist auch fast eine Schnapszahl – der 6. 6.“, sagt Gierling. Aber das sei Zufall gewesen. „Da war eben noch ein Termin frei.“ Abergläubisch sind sie nicht.

Hochzeit am Schmutzigen Donnerstag

Und die Tatsache, dass ihre Hochzeit mit dem schmutzigen Donnerstag zusammenfällt, ist noch etwas Besonderes obendrein. „Uns war das anfangs gar nicht aufgefallen. Aber wir feiern ohnehin nur im kleinen Kreis mit Eltern und Trauzeugen“, sagt Schleser. „Am Samstag ist ja der 22. 02. 2020 – da waren schon alle Termine beim Standesamt voll“, so Schleser. „Stimmt“, sagt Eveline Walter von der Pressestelle der Stadt Ettlingen. „Am 22. Februar haben wir sechs Trauungen. Am 20. Februar sind es nur drei.“ Aber das sei kein Vergleich zu früher, wie beispielsweise am 8. 8. 1988. „Da sind alle zum Standesamt gestürmt wie verrückt.“

So erlebt das auch Birgit Kraft vom Standesamt Malsch, wo an diesem Donnerstag nur eine Trauung ansteht. Genau wie in Waldbronn, wo laut Anja Keiper ebenfalls nur ein Paar heiratet. In Rheinstetten findet keine Trauung statt. „Da gehen wahrscheinlich alle lieber feiern“, vermutet die zuständige Standesbeamtin Melanie Urbanek.

Letzter Schnapszahltag der 12.12.12

„Nach meinem Verständnis gab es 2012 letztmals einen echten Schnapszahl-Tag, nämlich den 12. 12. 12“, sagt Werner Brachat-Schwarz. „Damals, es war ein Mittwoch, heirateten 2.069 Paare im Land. An einem normalen Mittwoch 2012 waren es lediglich 62 Eheschließungen.“ Die besonderen Daten würden einfach unterschiedlich stark genutzt. „Je nachdem, auf welchen Wochentag der Schnapszahl-Tag fällt. So wurde beispielsweise am 10. 10. 10 relativ selten geheiratet, weil er ein Sonntag war, an dem vermutlich nicht in allen Standesämtern Trauungen möglich waren.“

Im August 2018 wurde am häufigsten geheiratet: „Wohl auch deshalb, weil es in diesem Monat einen Beinahe-Schnapszahl-Tag gab: Am 18. 8. 18, einem Samstag, gaben sich 1.424 Paare in Baden-Württemberg das Ja-Wort.“