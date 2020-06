E-Ladesäulen, Carsharing und Anruflinientaxis: So weit ist Malsch auf dem Weg zur Mobilitätswende

Anzeige

Das Motivationsschreiben ist fertig, der Gemeinderat hat grünes Licht gegeben – der Bewerbung Malschs als Modellkommune im Kompetenznetzwerk Klima Mobil steht nichts mehr im Weg. Wo steht die Kommune auf dem Weg zur Mobilitätswende? Ein Überblick.

Wenn die Gemeinde den Zuschlag kriegt, unterstützt das Netzwerk Klima Mobil sie drei Jahre lang bei der Planung von Maßnahmen, die darauf abzielen, die Bürger weg vom „motorisierten Individualverkehr“ und hin zu umweltfreundlicheren Fortbewegungsmitteln, ÖPNV und On-Demand-Angeboten zu bewegen. Einiges wurde in dieser Hinsicht in Malsch bereits getan – es gibt aber noch Luft nach oben.

Im September 2019 hat der Gemeinderat beschlossen, dass Malsch einen Nutzungsvertrag mit dem Carsharing-Anbieter Stadtmobil abschließt. Ein Fahrzeug steht für Kunden von Stadtmobil am Parkplatz des Rathauses zur Verfügung, ein weiteres am Bahnhof.

Ladepunkte für Elektroautos am Rathaus und am Bahnhof

Zwei E-Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten für Elektroautos gibt es auf dem Parkplatz am Malscher Rathaus. Auch die Gemeinde Malsch betankt dort strombetriebene Autos aus ihrem Fuhrpark. Weitere Ladesäulen wurden am Bahnhof installiert. Im Zuge der Bauarbeiten für den innerörtlichen Hochwasserschutz kommen auch in der Hauptstraße noch Stationen hinzu. Damit wird der theoretische Bedarf an Ladepunkten in Malsch erfüllt, der Anfang 2019 durch das RegioEnergieNetzwerk analysiert wurde.

Malsch ist eine von elf Kommunen im Landkreis Karlsruhe, die sich in dem Netzwerk zusammengetan haben. Laut der Analyse liegt der Bedarf in Malsch bis 2020 bei sechs Ladepunkten, bis 2025 bei 15 und bis 2030 bei 44 Ladepunkten.

Hoher Ladebedarf für E-Autos in Haupt-, Kreuz- und Adlerstraße

In der Haupt-, Kreuz- und Adlerstraße wurde von einem hohen Ladebedarf ausgegangen. 2019 wurden für die Ladesäulen 27.300 Euro in den Haushalt eingestellt. Insgesamt kosteten sie 45.600 Euro, das Land übernahm die Hälfte.

Mitfahrerbänke stehen in den Ortsteilen Völkersbach (am Ortsausgang Richtung Malsch), in Sulzbach (an der Ecke Ettlinger Straße/Kelterstraße) und in Waldprechtsweier.

Anruflinientaxi fährt zwei Strecken

Das Anruflinientaxi in Malsch bedient zwei Strecken: Eine verbindet den Bahnhof mit dem Industriegebiet, die andere den Bahnhof mit Waldprechtsweier. Die Linie ins Industriegebiet, die vor allem Berufstätige nutzen, verkehrt mehrmals am Tag. Die Linie nach Waldprechtsweier fährt nur in den Schwachlastzeiten des ÖPNV: werktags ab 20 Uhr, am Wochenende ganztags. Den vollständigen Fahrplan des Anruflinientaxis mit der Nummer 111 gibt es im Internet unter www.kvv.de.

Interessenverband: Radfahrer werden oft vergessen

Die Radinitiative Malsch, die seit 2018 für die Interessen von Radfahrern in der Gemeinde eintritt, begrüßt die Bewerbung als Modellkommune im Netzwerk von Klima Mobil. Radfahrer würden bei Projekten immer noch viel zu oft vergessen, sagt Georg Magschok, der sich in dem Zusammenschluss engagiert.

Zum Beispiel, wenn es um die Verkehrsführung bei Baustellen geht. „Da muss ich als Radfahrer immer einen Fußgänger oder Autofahrer simulieren.“ Bislang habe die Initiative nur wenige Vorschläge erfolgreich einbringen können.“

Kleine Maßnahmen – große Wirkung

Dass schon kleine Dinge viel bewirken können, verdeutlicht Magschok am Beispiel der Unterführung am Bahnhof. Rote Plastikstelen weisen Fußgänger, die die Treppe herunterkommen, auf Radfahrer hin, die die Unterführung passieren können.

Bevor die Stelen kamen, standen dort Schilder mit dem Hinweis „Radfahrer absteigen“. Die Verbreiterung des Zugangs zum Bühngelände sei positiv zu bewerten. Ebenso die „Fahrrad-frei“-Schilder, die an der Umleitungsstrecke zur Baustelle für den Hochwasserschutz angebracht wurden.

Was sollte man noch für die Radfahrer tun? „Mehr Tempo 30 in der Gemeinde“, sagt Magschok. Die Bereiche, in denen die Begrenzung gelte, seien zu zerstückelt. Außerdem plädiert er dafür, an der L 607 zwischen Malsch und Ettlingen die Vorfahrtsregelungen umzukehren: Bisher haben dort abbiegende Autos Vorrang vor Rädern.

An der Strecke zwischen Malsch und Neumalsch wünsche die Radinitiative sich einen Radweg, der an der Straße entlang führt. Derzeit werden Radfahrer auf der Strecke wegen einer Baustelle umgeleitet.