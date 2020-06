„Ein Herz für Ettlingen“ lindert finanzielle Not in der Corona-Krise

Anzeige

Erfolgreich wiederbelebt! Wenn diese zwei Worte auf eine Aktion in der Stadt zutreffen, dann auf „Ein Herz für Ettlingen“. Das schlägt nach jahrelanger Pause seit Ausbruch der Corona-Krise wieder, und zwar sehr kräftig.

Mehr als 100.000 Euro haben Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen auf das Konto „Ein Herz für Ettlingen“ überwiesen, das von der Bürgerstiftung betreut wird . Die hat es sich – gemeinsam mit der Stadt – zur Aufgabe gemacht, „Corona-Opfern“ schnell finanziell unter die Arme zu greifen und Notlagen abzufedern.

Kein Geld für Laptop für digitalen Unterricht

„Wir haben bislang in rund 40 Fällen weiterhelfen können“, berichtet Robert Determann, Geschäftsführer der Bürgerstiftung. Er erzählt von einer jungen Mutter, die gerade einen neuen Job in der Essensausgabe einer Kantine antreten wollte, als die Corona-Krise und in der Folge der Shutdown ihre Pläne durchkreuzten.

Nichts war’s mehr mit der neuen Arbeitsstelle. Dafür aber liefen alle Kosten – von Miete bis Kleidung und Reparaturen – weiter. Die Frau habe sich an die Bürgerstiftung gewandt, nachdem sie von „Ein Herz für Ettlingen“ erfahren hatte. Denn sie wusste nicht, wie sie den digitalen Unterricht für die Tochter bewerkstelligen sollte. Dafür war nämlich ein Laptop erforderlich.

Auch evangelischer Pfarrer wandte sich an Stiftung

„Die Bürgerstiftung hat ein von der AfB in Ettlingen aufgearbeitetes Gerät finanziert“, so Determann. Bei weitem nicht das einzige, denn der Online-Unterricht zuhause stellte so manche Familien mit wenig Geld vor Probleme. Entsprechend gingen Anfragen ein, ob Unterstützung möglich sei. Pfarrer Andreas Heitmann-Kühlewein etwa von der Johannesgemeinde nahm mit der Bürgerstiftung Kontakt auf, weil er junge Leute aus der kirchlichen Arbeit kannte, deren Eltern sich die technische Ausrüstung für den Unterricht ebenfalls nicht leisten konnten.

Ein Herz für Ettlingen hat segensreich gewirkt Andreas Heitmann-Kühlewein, evangelischer Pfarrer

„Ein Herz für Ettlingen“ habe hier „segensreich gewirkt“ und den Mangel via AfB binnen kurzer Zeit beseitigt. Susanne Wehrle, Leiterin der örtlichen Thiebauthschule und in ähnlicher Sache wie der Pfarrer unterwegs, bestätigt das: „Einer unserer Familien wurde ganz unbürokratisch aus der Klemme geholfen.“

Alle Entwicklungen zu Covid-19 in der Region im Überblick

Nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Ettlinger Vereine, denen corona-bedingt alle Einnahmen wegbrachen, kamen in den Genuss einer Förderung. Beispiel Ettlinger Carneval Verein (ECV). Der erhielt von „Ein Herz für Ettlingen“ Nähsets für 100 Masken.

Frauen- und Familientreff hätte Aushilfen entlassen müssen

Die stellten fleißige Vereinsmitglieder fertig und verkaufen sie jetzt zugunsten der ECV-Kasse für fünf Euro je Stück. „Damit haben wir zumindest ein bisschen Geld außer unseren Mitgliedsbeiträgen“, sagt Vorsitzender Bernhard Kast. An Veranstaltungen, die Einnahmen bescheren, sei derzeit nicht zu denken. „Da sind wir über so eine Hilfe echt froh.“

Auch der Ettlinger Frauen- und Familientreff (effeff) freut sich: Die Vorsitzende Kirstin Wandelt spricht davon, dass ohne Unterstützung von „Ein Herz für Ettlingen“ die 450-Euro-Kräfte im effeff auf der Straße gestanden wären. „Nach dem Lockdown konnten wir sie nicht weiterbeschäftigen.“

Durch eine 3.000-Euro-Finanzspritze sei es möglich gewesen, die Entlassung von Mitarbeiterinnen zu verhindern, die sich in der Sprachförderung, in der Spielgruppenbetreuung oder der Integration engagieren. „Das hat uns sehr geholfen“, sagt Wandelt.

Seniorengruppe ist noch nicht wieder am Start

Langsam laufe der Betrieb im effeff wieder an, allerdings mit einem noch reduzierten Angebot, sowohl drinnen als auch auf der Außenspielfläche. Bedauerlich findet Wandelt, dass es für die Seniorengruppe, die regelmäßig im K 26 ( in der Ettlinger Kronenstraße 26) Kinder betreute, vorerst „keine Perspektive mehr gibt, weil ältere Menschen zur Corona-Risikogruppe gehören“.

Für die Bürgerstiftung sind all die positiven Rückmeldungen Beleg dafür, dass „wir mit ,Ein Herz für Ettlingen’ vieles richtig gemacht haben“. Mehr als 500 Einzelspenden seien inzwischen eingegangen – Beweis für „gelebte Solidarität in der Stadt“, so Determann.

Infos zur Bürgerstiftung und zu „Ein Herz für Ettlingen“ gibt es hier.