„Ein Herz für Ettlingen“ wird wiederbelebt und soll Bedürftigen in der Corona-Krise helfen

Anzeige

Ein Herz wird wiederbelebt – das für Ettlingen. 1992 hatte es angefangen zu schlagen, in den vergangenen Jahren war es in der Bürgerstiftung aufgegangen. Jetzt wollen Stadt und Bürgerstiftung „Ein Herz für Ettlingen“ wieder an den Start bringen, um Bedürftigen in der Corona-Krise zu helfen.

Geschehen soll das durch ein Notfallkonto namens „Ein Herz für Ettlingen, von dem OB Johannes Arnold hofft, „dass viele Menschen es befüllen“.

Mehr zum Thema: Alle Entwicklungen zu Covid-19 in der Region im Überblick

Wenn jeder der 21.000 Haushalte in der Stadt nur fünf Euro gebe, „hätten wir einen Betrag von mehr als 100.000 Euro zusammen, um Menschen unterstützen, die sich in einer Ausnahmesituation befinden“, rechnete Arnold vor, als er zusammen mit dem Vorsitzenden der Bürgerstiftung, Josef Offele, und Geschäftsführer Robert Determann das Projekt vorstellte. Zielgruppe für die Hilfe sind Kleinstunternehmen, freischaffende Künstler, Soloselbstständige.

Bevölkerung kann mit Spenden helfen

Auf dem neuen Konto befindet sich bereits ein Sockelbetrag von 3. 500 Euro von der Bürgerstiftung und weiteren 1.500 Euro aus dem Verfügungsrahmen des Rathauschefs.

Mehr zum Thema: Ältere verzichten aus Sorge vor Ansteckung auf Hilfsleistungen in Ettlingen

„Ohne weiteres Geld aus der Bevölkerung werden wir die Aktion nicht stemmen können“ machten Arnold und Offele deutlich. Beide hoffen, dass die Ettlinger Herz füreinander zeigen und in der Corona-Krise im übertragenen Sinn zusammenrücken.

Formloser Antrag genügt

Das Hilfsangebot sei für die betroffenen Menschen niederschwellig gehalten. Wer Unterstützung braucht, kann sich mit einem formlosen Antrag direkt per mail an ein-herz-fuer-ettlingen@ettlingen.de wenden und seine Lage schildern. Offele zufolge wollen Bürgerstiftung und Stadt jeweils binnen weniger Arbeitstage über eine individuelle Finanzspritze entscheiden.

Auch interessant: Bardusch in Ettlingen leistet in Corona-Zeiten besonders wichtige Hygiene-Dienste

Nachgewiesen werden müsse, dass der oder die Betreffende keine anderen Quellen habe, aus denen Geld fließe, und wirklich bedürftig sei. Das könne mittels Kontoauszug, oder Schreiben einer caritativen Einrichtung oder eines Steuerberaters geschehen.

Bürgerstiftung stellt Spendenbescheinigungen aus

Die Bürgerstiftung verwaltet das Konto „Ein Herz für Ettlingen“ formal, sie stellt zudem Spendenbescheinigungen aus, die man ab einem Betrag von 100 Euro dem Finanzamt vorlegen kann. Der Vorstand der Stiftung begrüße das Projekt und habe es einstimmig abgesegnet.

Auf dem Konto „Ein Herz für Ettlingen“ wird kein Geld als Kapitalstock angesammelt, sondern die eingegangenen Beträge sollen rasch denen zu gute kommen, die in Corona-Zeiten alleine stehen und nicht über die Runden kommen.

Spenden sind möglich auf folgendes Konto:

„Ein Herz für Ettlingen“, Iban:DE34 66050101 0108787870, Sparkasse Karlsruhe.