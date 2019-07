EKSA kurz vor dem Start

Anzeige

Von Ulrich Krawutschke

Die Ettlinger Kinder Sommerakademie ( EKSA ) hat ihr Programm für 2019 vorgelegt. Vom 29. Juli bis 5. September sind elf Vorlesungen vorgesehen. Sie sind im Bürgersaal de Rathauses Ettlingen. Wieder mit von der Partie ist „Mr. EKSA „, Dieter Fehler.

Das Programm der EKSA

Warum es schwieriger ist, ein Ei auf dem Gipfel des Mount Everest hart zu kochen, als ein rohes Ei unversehrt dort hinauf zu bringen und vieles mehr wird Professor Dieter Fehler in der Auftaktvorlesung „Eine kulinarische Reise durch die Physik“ der Ettlinger Kinder-Sommer-Akademie (EKSA) am Montag, 29. Juli, experimentell-unterhaltsam den „Jungstudenten“ präsentieren. Die EKSA 2019 umfasst bis zum 5. September elf altersgerechte Vorlesungen für Jungen und Mädchen von acht bis 14 Jahren, so der Initiator des seit 2004 ununterbrochen laufenden Ferienangebotes, Professor Gerold Niemetz.

Wir hatten früher bis zu

18 Vorlesungen, aber das war zuviel

„Wir hatten früher bis zu 18 Vorlesungen, aber das war zuviel“, so Niemetz, der sich freut, dass viele der Referenten wie „Mr. EKSA“, Dieter Fehler, der mit jährlich zwei Vorlesungen Rekordhalter ist, schon lange dabei sind. Bis auf zwei sind alle Vorlesungen wieder im Bürgersaal des Ettlinger Rathauses. Nur die Vorführungen von Sportwissenschaftler Dr. (BG) René Asché mit „Pearl – vom Welpen zur Rettungshündin“ läuft am 28. August im Horbachpark mit Treff im AMG-Foyer.

Chemieworkshop im Gymnasium

Im Gymnasium, im naturwissenschaftlichen Labor, ist am 5. September auch der Biologie- und Chemieworkshop der Naturwissenschaftlerin Ines Lind, die mit den Kindern unter anderem einen Garten züchtet, der „ohne schmutzige Blumenerde oder anderes Gekrümel“ auskommt. Für diese beiden Vorlesungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Anmeldung erforderlich. Formulare dazu liegen dem EKSA-Programmheft (Rathäuser, Stadtinfo) bei.

Winnie Bartsch über „Fake News“

Ganz spannend und hochaktuell könnte sein, was SWR-Redakteur Winnie Bartsch am Mittwoch, 31. Juli, den Studenten unter dem Motto „Fake News“ nahe bringt, nämlich Manipulatives und Gefährliches im Netz und den sozialen Medien. Die Deutschen sind Europameister im Brotessen und Brot, seine Geschichte, wie es entsteht, aus welchem Getreide kein Brot gebacken werden kann und warum die Chinesen nicht vespern, ist Thema von Ernährungswissenschaftler Professor Walter Spiess am Freitag, 2. August.

Ein Renner der EKSA: Mario Ludwigs Naturbuch-Vorlesung

Ein Renner bei der EKSA sind stets die Vorlesungen von Biologe und Naturbuchautor Mario Ludwig zum Thema „Gut gebrüllt! Die Sprache der Tiere“, der am Donnerstag, 8. August, vermittelt, dass Delfine sich mit Namen anreden, Bäume Ameisen um Hilfe rufen oder Tintenfische über Farbwechsel kommunizieren. Die „Magie der Mathematik“ zaubert Studiendirektorin Ernestina Dittrich (früher KIT) herbei, wenn sie am Freitag, 9. August, das Besondere der Zahl 7 erklärt, zeigt wie man mit Fingern auch ohne Taschenrechner schnell multiplizieren kann oder Kinder durch eine Postkarte steigen lässt.

Das Besondere der Zahl 7

Ganz aktuell auch das Thema von Professor Peter Knoll vom KIT am Montag, 12. August, der unter dem Titel „Wie funktioniert das Roboter-Auto und wann kommt es?“ die automatische Fahrzeugführung, Einparken, Notbremsungen und Nachtsichtsystem erläutert und auch auf nächste Schritte wie automatische Unfallvermeidung eingeht. Ähnlich gelagert das Referat von Professor Klemens Gintner „Künstliche Intelligenz: In welche Schule gehen Maschinen“ am Donnerstag, 15. August. Er gibt Antworten auf die Frage „Wie wird ein Roboter ‚schlau‘ und was können wir von ihnen lernen?“ „Tunnelbaustelle – Ein Tummelplatz für Baumaschinen ist Thema von Professor Dieter Kirschke am Mittwoch, 21. August. Er stellt alle wichtigen Baumaschinen vom Kran über Bagger bis hin zu Bohranlagen vor und erklärt den Ablauf eines Tunnelbaus.

Dieter Fehler kommt zwei Mal

Und dann kommt am Mittwoch, 4. September, nochmals Professor Fehler mit „Was ihr wollt – Auch diesmal kein Shakespeare“, aber eine Vorlesung zu der Kinder bis 15. August das Thema vorschlagen können. Ideen dazu gibt es unter http://www.fehlerco.de/vorlesungen_2018.html und die naturwissenschaftlichen Wünsche können per E-Mail an eksa@fehlerco.de oder bjfs@ettlingen.de geschickt werden, wo Iamse Wipfler im Bildungsamt federführend die Organisation der EKSA in Händen hält. Alle Vorlesungen beginnen um 10 Uhr, sie sind gebührenfrei und auch Eltern oder Großeltern können mitgebracht werden.

Die Kinder sind versichert und im Programmheft gibt es einen „Studentenausweis“, in dem die Teilnahme an Vorlesungen abgestempelt werden kann. Die drei Jungen oder Mädchen mit den meisten Stempeln erhalten Bücher- und Eisgutscheine.