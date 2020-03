Entscheidung über Eistreff Waldbronn wird verschoben

Anzeige

Es wird wohl mindestens bis 29. April dauern, bis der Waldbronner Gemeinderat seine Entscheidung zur Eistreff-Zukunft trifft. Eigentlich sollte am 25. März bei einer Gemeinderatssitzung beraten werden. „Die Entscheidung über die Verpachtung des Eistreff muss aufgrund neuer vorliegender Pachtangebote erneut verschoben werden“, teilte die Gemeindeverwaltung mit. Man befinde sich sich mit zwei weiteren Interessenten im Gespräch.

Klaus Müller

Tatsächlich handelt es sich um einen neuen Interessenten. Nach BNN-Informationen dürfte das die „Polarion Sport- und Gaststätten mbH“ sein, die in Bad Liebenzell ein Eisstadion betreibt. Unlängst wurde der Geschäftsführer der Einrichtung, Wolfgang Schleicher, im Waldbronner Eistreff gesehen – und zwar in Begleitung von zwei Gemeinderäten. Beide Seiten, Verwaltung wie Interessent, vereinbarten Stillschweigen über mögliche Verhandlungen. Seit Monaten herrscht die Situation, dass immer wieder „irgendwelche“ Interessenten auftauchen und sich anfangs keiner von ihnen „outen“ möchte.

Anstatt die Karten auf den Tisch zu legen – wozu man auch die Verwaltung in der Pflicht sehen könnte – wird eher geheimnisvoll taktiert. Am Ende, falls echtes Interesse an einer Pacht besteht, muss sich der Interessent ohnehin der Öffentlichkeit stellen. Das haben längst der Förderverein des Eistreffs und die Firma Aldi getan. Beide bekunden deutlich ihr Interesse am Eistreff; der Förderverein mit der Vorgabe, die Einrichtung weiter zu betreiben und Aldi mit dem Wunsch, für etwa zwei Jahre das Gebäude zu pachten, um dort vorübergehend eine Filiale einzurichten.

Liste mit geheimen Interessenten

Es gibt somit aktuell vier Interessenten, was auch Bürgermeister Franz Masino auf BNN-Nachfrage bestätigte. Neben Polarion findet sich auf der „geheimen Interessentenliste“ noch die A.D. Eishallen GmbH, die in Darmstadt und Wiesloch Eishallen betreibt. Allenfalls als Pächter können mögliche Bewerber künftig in Erscheinung treten. Das Gebäude selbst, das beschloss wie berichtet unlängst der Gemeinderat, darf nicht verkauft werden. Die Verschiebung der Entscheidung begründet die Verwaltung mit der Ausarbeitung von Pachtvertragsentwürfen, die man dann dem Gemeinderat vorlegen wolle.

Allmählich laufe die Zeit davon, verdeutlichte Volker Auracher vom ERC Waldbronn und dem Förderverein. Wenig Verständnis zeigt er für die neuerliche Verzögerung.