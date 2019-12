Entwarnung nach Gasalarm im Schwimmbad in Rheinstetten

Anzeige

Entwarnung im Hallenbad Forchheim: Die Aufregung über den Gasalarm hat sich wieder gelegt, das Bad den Betrieb wieder aufgenommen. Wie Oberbürgermeister Sebastian Schrempp am Montag mitteilte, ist jetzt definitiv sicher, dass es keinen Austritt von Gas gegeben hat. Zu viel Chlor im Wasser hatte zu Atemwegsreizungen bei einigen Badegästen geführt.

Ursache für die Chloranreicherung war eine klemmende Pumpenklappe. Dies habe eine Technikfirma, die vor Ort gerufen worden ist, festgestellt. „Wenn wir das gewusst hätten, hätte man das Bad noch am gleichen Tag wieder fürs Schwimmen freigegeben“, meinte Schrempp. Aber bei Chlor höre der Spaß auf, da gehe Sicherheit vor.

Das Bad war am Samstag geräumt worden, nachdem mehrere Besucher kurz nach 9 Uhr Gasgeruch gemeldet hatten. Danach rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr an.

Später meldete die Stadt Rheinstetten auf Facebook, dass das Bad auch am Sonntag geschlossen bleibt. „Die Sicherheit unserer Badegäste ist uns wichtig“, hieß es in dem kurzen Text. Die Messergebnisse ließen einen technischen Defekt an der Chlorgasanlage vermuten.

Sebastian Schrempp, Oberbürgermeister von Rheinstetten, bedauerte im Gespräch mit einem BNN-Redakteur den Vorfall.

