Von Susanne Garcia Beier

In der Luft im Kindergarten St. Ursula in Neuburgweier ist offenbar kein Asbest nachweisbar. Das ist die ute Nachricht, die Geschäftsführer Sascha Cerveny auf BNN-Anfrage bestätigte. Dennoch: In den Bodenplatten wurde Asbest nachgewiesen. Drei dieser asbesthaltigen Platten im Eingangsbereich waren bereits beschädigt, als ein sachkundiger Vater vor etwas mehr als einem Monat auf die Stellen aufmerksam und angesichts der Beschaffenheit des Materials skeptisch wurde.

Im Plattenbelag leichte Belastung

In einem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, informierte Cerveny daraufhin die Eltern: „Es hat sich herausgestellt, dass der Boden im Eingangsbereich, Büro, Musikzimmer, in der grünen Gruppe, im Treff und bei den Pünktchen mit einem Belag ausgestattet ist, bei dem in sehr geringem Maß ‚Chrysotilasbest’ nachweisbar ist.“ Der Asbest sei aber fest im PVC gebunden, so dass bei unbeschädigten Platten keine Fasern freigesetzt würden. „Im Eingangsbereich sowie beim Übergang zum linken Flur sind jedoch einzelne Platten beschädigt. Um eine Gefährdung auszuschließen wurde behelfsmäßig Klebeband aufgebracht. Die Teppiche verhindern das Ablösen des Klebebandes.“

Boden soll erneuert werden

Da laut Geschäftsführer die beschädigten Platten inzwischen fachkundig ausgebaut und eine Luftmessung sowie eine Untersuchung des verwendeten Klebers ergeben hätten, dass in beiden Fällen keine Asbestbelastung vorliege, könne nun auch „mit Bedacht gehandelt“ werden. „Es empfiehlt sich bei Sanierungen in Zusammenhang mit Asbest nicht, überstürzt zu reagieren“, so Cerveny. „Wenngleich gebundener Asbest keine akute Gefahr für die Gesundheit darstellt, so ist der Boden doch schon älter. Wir wollen vermeiden, dass es an anderen Stellen zu Beschädigungen kommt und deshalb den gesamten Belag erneuern.“ Angebote von Fachfirmen würden derzeit eingeholt.

„Wie wollen nichts unter den Teppich kehren“

„Wir wollen nichts unter den Teppich kehren und sind sehr dankbar für diesen sachkundigen Hinweis des Vaters“, erklärt Cerveny, der für die Erzdiözese Freiburg in der Verrechnungsstelle Durmersheim arbeitet, die mit der Geschäftsführung des Kindergartens St. Ursula beauftragt ist. Träger des Kindergartens ist die Katholische Kirchengemeinde Rheinstetten. „Das Format der Platten entspricht nicht dem Format, das diese asbesthaltigen Floor-Flex-Platten normalerweise haben.“ Deshalb habe der Verdacht nicht unbedingt klar auf der Hand gelegen. Ein Unterschied sei auch, dass der nachgewiesene Anteil an Asbest mit ein bis fünf Prozent wesentlich niedriger liege als bei anderen Platten dieser Art mit einem Anteil von bis zu 15 Prozent, die früher oft verwendet wurden.

Arbeiten in den Sommerferien?

„Es ist mir klar, dass das ein sehr emotionales Thema ist und manche Eltern deshalb natürlich in Sorge sind.“ Gespräche mit dem Elternbeirat hätten aber gezeigt, das viele auch sehr unaufgeregt seien. „Die sehen auch, dass übereiltes Handeln da nichts bringt.“ Für eine grundlegende Sanierung des Bodens kämen nach Worten Cervenys eigentlich nur die Sommerferien in Frage, wenn der Kindergarten geschlossen und Zeit genug ist, alles sachgemäß umzusetzen. Ob das bereits in diesem Jahr stattfinden wird, vermochte Cerveny nicht zu beantworten. Am kommenden Montag werde es ein neuerliches Schreiben an die Eltern geben. Darin werde auch stehen, dass die Ergebnisse der Luftuntersuchung im Laufe der kommenden Woche für interessierte Eltern im Kindergarten öffentlich zugänglich gemacht werden.

Asbest ist ein Sammelbegriff für natürlich vorkommende faserartige silikatische Minerale. Wegen seiner besonderen Eigenschaften wurde Asbest seit etwa 1930 in einer Vielzahl von Produkten eingesetzt. Von fest gebundenen Asbestprodukten geht laut Umweltbundesamt keine Gefahr für die Gesundheit durch Freisetzung von Asbestfasern aus, solange die Produkte in Ordnung sind. Kritisch sind Arbeitsverfahren, bei denen das Material zerstört oder mechanisch bearbeitet wird. Es gilt als eindeutig krebserregend. Besonders in den 1960er und 70er Jahren sind etliche Gebäude mit asbesthaltigen Stoffen erbaut worden. Seit 1993 sind in Deutschland sowohl Herstellung, Inverkehrbringen und Verwendung von asbesthaltigen Produkten und Asbest an sich verboten.