Drei Einbrüche in Ettlingen über Weihnachten

Über die Weihnachtsfeiertage ist in Ettlingen insgesamt drei Mal eingebrochen worden. Dabei wurde mindestens ein Tresor gestohlen. Bei einem Fall konnte ein Zeuge drei verdächtige Männer beobachten. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ereignete sich einer der Einbrüche am Dienstag zwischen 11 und 20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Erlerstraße in Ettlingen. Ob dabei etwas gestohlen wurde, sei aktuell noch unklar. Den Dieben sei unbemerkt die Flucht gelungen. Die Polizei konnte aber mehrere Spuren sicherstellen.

Ein weiterer Einbruch wurde am Mittwoch gegen 2 Uhr von einem Zeugen in der Zehntwiesenstraße in Ettlingen beobachtet und bei der Polizei gemeldet. Demnach sollen dort drei verdächtige Männer mit einem silbernen Kleinwagen vor einem Geschäft geparkt und das Gebäude ausgespäht haben. Danach habe einer der Männer ein Fenster aufgehebelt und sei in das Gebäude eingestiegen, während ein weiterer Mann vor dem Fenster stehen und der dritte im Auto sitzen blieb. Kurze Zeit später sei ein Tresor durch das Fenster übergeben worden. Diesen habe einer der Männer jedoch plötzlich fallen gelassen und sei davongerannt. Die Männer seien schließlich mit dem Auto in Richtung Bahnhof geflohen.

Der Zeuge beschrieb die Männer als 1,80 Meter groß. Einer der Männer habe eine kräftige Statur, die beiden anderen Männer seien schlank. Während der Tat hätten zwei Männer blaue Jeans getragen. Alle seien mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen.

Zeugen gesucht

Einen weiteren Einbruch in ein Wohnhaus habe es im Zeitraum zwischen Montag, 11.00 Uhr, und Donnerstag, 19.10 Uhr in der Fleckensteinstraße in Ettlingen gegeben, berichtet die Polizei. Dabei seien die Diebe stiegen über eine aufgebrochene Kellertür in das Wohnanwesen gelangt und hätten mehrere Räume durchsucht. Dabei entwendeten sie einen Tresor. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt. Vor Ort konnte die Polizei einige Spuren sicherstellen.

Das Polizeirevier Ettlingen ist in allen drei Fällen auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 07243/32000 zu melden.

