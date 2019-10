Ettlingen: Feuerwehr rückt zu Brand in Fahrradgeschäft aus

Anzeige

In einem Fahrradgeschäft in Ettlingen hat es am Samstagabend gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus dem Laden in der Ettlinger Rheinstraße. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Kurz nach 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte über mehrere Notrufe über den Brand in einem E-Bike Geschäft in der Ettlinger Rheinstraße informiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der Thekenbereich im Eingang des Fahrradgeschäfts. Aus dem Laden drang bereite Rauch. Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrmänner ins Gebäude und löschten den Brand. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

BNN