Ettlingen hat ab Sommer einen Naturkindergarten

Vanessa Ehmer aus Waldbronn und David Pielert aus Ettlingen sind dabei, sich zwei Träume zu erfüllen: Den von der Selbstständigkeit und den vom Arbeiten mit Kindern in freier Landschaft. Gemeinsam stemmen sie das Projekt erster Naturkindergarten in Ettlingen .

Die beiden Erzieher – sie hat Erfahrung aus einem Naturkindergarten in Remchingen, er aus einer Waldgruppe des Ettlinger Kindergartens St. Elisabeth – hoffen, im Juni auf einem städtischen Grundstück beim Naturfreundehaus in der Wilhelmstraße starten zu können. Eigentlich war mal der April angedacht. Der der Termin lässt sich aber nicht mehr halten.

Schutzhütte ist 30 Quadratmeter groß

Das Gelände ist inzwischen gerodet. In absehbarer Zeit soll dort ein eingeschossiges Holzgebäude stehen. Es verfügt über 30 Quadratmeter Aufenthaltsfläche, eine überdachte Terrasse, Toilette, einen Lagerraum für Utensilien wie Schaufeln, Eimer, Seile, Schubkarre. Zudem gibt es eine kleine Teeküche, wo zwar kein Essen zubereitet werden, aber mal eine Suppe warm gemacht werden kann. Hinzu kommt ein Holzofen. Er spendet Wärme nach dem Waldabenteuer.

30 Jungen und Mädchen werden aufgenommen

Die 20 Jungen und Mädchen zwischen drei und sechs Jahren, die spätestens nach den Sommerferien „Naturkindergartenkinder“ werden sollen, nutzen die Schutzhütte nur dann, wenn draußen gar nichts geht. Also beispielsweise bei Unwetterwarnungen. Ansonsten spielt sich das Leben im Freien ab, montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr.

Ein optimaler Standort David Pielert, Erzieher

Wir ziehen mit den Kindern los, bleiben an Bäumen oder Sträuchern stehen, erklären ihnen die Natur, setzen Spielideen mit ihnen um oder bauen einfach etwas aus den Materialien, die wir vorfinden“, sagt Vanessa Ehmer. Auf der Wiesenfläche vor dem Holzhaus sei Platz genug, um kreativ zu sein. „Ein optimaler Standort“, meint auch David Pielert.

Kinder lernen schnell durch Erleben

Für die Trägerschaft des Naturkindergartens wurde ein Verein gegründe. „EREIGNISreiche Natur“ heißt er und ist inzwischen ins Vereinsregister aufgenommen. Eltern, die das neue Angebot für ihre Kinder nutzen, treten ihm bei. Die Kindergartenbeiträge sind wie die in den anderen Kindergärten in kirchlicher, städtischer oder Vereinsregie. Aus ihrer in Remchingen gesammelten Erfahrung weiß Erzieherin Ehmer, dass die Kinder dort „schnell lernen durch Erleben“, dass ihre Grob- und Feinmotorik genauso trainiert wird wie ihr Körpergefühl und ihre Selbstständigkeit.

Erste Anmeldungen liegen schon vor

Neben Ehmer und Pielert, die Vollzeit im Naturkindergarten arbeiten, werden sich noch zwei Teilzeitkräfte um die Kinder kümmern. Pielert berichtet davon, dass schon „verbindliche Anmeldungen“ vorliegen: „Die kommen zum größten Teil von Eltern, die von unserer Sache überzeugt sind und nicht nur solchen, die halt einen Betreuungsplatz für ihr Kind suchen“.

Positive Erfahrungen im „Waldkitz“ Rheinstetten

Das bestätigt Erzieherin Christa Koser-Ott, Leiterin des Waldkitz-Naturkindergartens im Forchheimer Silberstreifen. Er ging vor 15 Jahren aus einer Elterninitiative hervor, musste so manchen Widerstand überwinden und ist heute fester Bestandteil des Kindergartenangebots in Rheinstetten. „Die Eltern unserer Kinder leben zumeist sehr bewusst. Dass ihre Kinder Natur von klein auf erfahren, ist ihnen wichtig“. Der Tagesablauf im Waldkitz folgt einem festen Ritual: Gemeinsames Frühstück (wird mitgebracht, es soll kein Müll anfallen), dann gemeinsame Unternehmung im Freien und im Anschluss wird nochmals gemeinsam gegessen – die Kinder haben entsprechend etwas dabei.

Bauwagen als Unterschlupf

Anders als in Ettlingen, wo die Stadt 170.000 Euro für ein Holzgebäude inklusive Anschluss ans Strom- und Kanalnetz springen lässt, hat der „Waldkitz“-Kindergarten nur ein paar einfache Bauwagen als Schutz gegen allzu schlechtes Wetter und als Rückzugsquartier, wenn ein Kind mal gar nicht draußen mitmachen will, was Koser-Ott zufolge selten vorkommt. „Meine ältere Tochter wollte den Naturkindergarten gar nicht mehr verlassen, so wohl hat sie sich gefühlt“, erzählt die Vorsitzende des Vereins Waldkitz, Eliette Meißner. Auch nach der Einschulung schaue das Kind immer wieder im Waldkitz vorbei, wo noch die jüngere Schwester betreut wird. Die freut sich darüber, durch Pfützen zu springen und mit Matschspritzern bis hoch ins Gesicht nach Hause zu kommen.

Naturkindergärten erfahren als Alternative oder Ergänzung zu traditionellen Angeboten viel Resonanz. Landesweit gibt es mehr als 200, der erste in Baden-Württemberg entstand 1994. Im Naturkindergarten wird Kindern kein künstlich geschaffener „Kinderraum“ angeboten, sondern es wird für sie der vorhandene „Naturraum erleb- und erfahrbar gemacht. Naturkindergärten sind in der Regel mit einer Vereinsgründung, etwa durch Eltern, verbunden. Wenn sie in die kommunale Kindergartenbedarfplanung aufgenommen sind, erhalten sie Zuschüsse wie die anderen Kindergärten auch. Es gibt den klassischen Naturkindergarten in freier Landschaft und den integrierten, das heißt nur eine Naturkindergartengruppe ist an eine bestehende Einrichtung angeschlossen.

Quelle: Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg.