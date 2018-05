Die Immobilienpreise in Ettlingen kennen weiter nur einen Weg: den nach oben. Das gilt auch mit einigen örtlichen Abstrichen für das Albtal. Für Wolfram Trinks, Vorstandssprecher der Volksbank Ettlingen, ist ein Ende der Fahnenstange „nicht erreicht“, weil Bauland knapp und die Region ein „attraktives Zuzugsgebiet“ ist. Bei der Präsentation des Wohnimmobilien Marktberichtes 2018 der Volksbank Immobilien GmbH sagte Trinks weiter, ursächlich für die hohen Immobilien- und Mietpreise seien „politische Versäumnisse der Vergangenheit“, als kein oder kaum Neubaugebiete in den Kommunen ausgewiesen wurden. Hinzu kämen immer mehr Auflagen durch den Gesetzgeber, die das Bauen „immens verteuert haben“ und das lange Warten auf Genehmigungen.

Vermarktungsdauer immer kürzer

Die Vermarktungsdauer von Immobilien in der Kernstadt Ettlingen habe sich im Vorjahr weiter verkürzt, in der Regel betrage sie nur noch ein bis zwei Monate, in den Stadtteilen dauere es geringfügig länger, bis ein Objekt den Besitzer wechsele. Laut Henrik Schwab von der Volksbank Immobilien GmbH wurden im vorigen Jahr über 50 Objekte vermarktet, und zwar „überwiegend Häuser“. Inzwischen gebe es Leute, „die stehen seit mehr als fünf Jahren auf unserer Interessentenliste für eine Immobilie“.

Je zentraler in Ettlingen je teurer

Erhebliche Unterscheide bei den Immobilienpreisen gibt es zwischen der Kernstadt und den Stadtteilen. Je zentraler, je teurer. Neubaupreise bewegen sich von 3 100 Euro pro Quadratmeter in Schöllbronn bis 4 500 Euro in der Innenstadt. Frei stehende Einfamilienhäuser kosten je nach Lage und Ausstattung bis zu 900 000 Euro. Mietwohnungen sind Mangelware, vor allem in der Kernstadt. Bei Neuvermietung von Objekten mit gehobener Ausstattung Kosten zwischen 10 und 12 Euro pro Quadratmeter.

Mietpreise in Herrenalb stabil

Nachfrage nach Häusern und Eigentumswohnungen und Angebot in Bad Herrenalb sind ausgeglichen. Die Mietpreise in der Kernstadt mit ihrerer guter Infrastruktur sind stabil bis steigend. Quadratmeterpreise bei Eigentumswohnungen mit gehobener Ausstattung 2 000 Euro, bei Einfamilienhäuser bis zu 650 000. Das Neubaugebiet Rennberg ist inzwischen gut vermarktet.

Langensteinbach ist begehrt

Karlsbad ist eine beliebte Wohngemeinde, vor allem begehrt sind Langensteinbach mit seiner guten Infrastruktur und Spielberg, gefolgt von Ittersbach. Moderate Immobilienpreise finden sich am ehesten in Auerbach und Mutschelbach. Vermarktungsdauer bei Häusern zwei bis sechs Monate, bei Eigentumswohnungen zwei bis vier Monate. Einfamilienhäuser mit gehobener Ausstattung kosten je nach Lage 400 000 bis 670 000 Euro.

Malsch hat gute Infrastruktur

Im Verhältnis zu Ettlingen sind die Immobilienpreise in Malsch moderat. Völkersbach ist beliebt bei Naturliebhabern, Sulzbach und Waldprechtsweier bei denen, die eine schöne Aussicht schätzen. Die Mietpreise ziehen bei Neuvermietung in allen Ortsteilen an. Die Quadratmeterpreise liegen bei guter Wohnungsausstattung zwischen sieben und acht Euro. Reihenhäuser kosten zwischen 200 000 und 300 000 Euro bei Einfachausstattung, bei gehobener zwischen 320 000 und 460 000 Euro.

Marxzell: Angebot und Nachfrage ausgeglichen

Die Ortsteile Marxzell und Frauenalb sind gut ans Straßenbahnnetz angebunden, der geplante Einkaufsmarkt in Pfaffenrot wir die Attraktivität des Wohnortes steigern. Die Vermarktungsdauer von Häusern liegt zwischen drei und zehn Monaten, von Eigentumswohnungen ebenso. Auf dem Mietmarkt sind Angebot und Nachfrage ausgeglichen. Bei guter Wohnungsausstattung werden im Fall der Neuvermietung zwischen fünf und 6,50 Euro je Quadratmeter fällig.

Waldbronn ist ein teures Pflaster

Waldbronn gilt seit Jahren als teures Pflaster, da es eine hervorragende Infrastruktur, vielfältige Freizeitmöglichkeiten und hohe Kaufkraft hat. Die Nachfrage nach Immobilien in Busenbach und Reichenbach ist sehr groß. Etwas günstiger kommt man in Etzenrot. Generell sind Bauplätze Mangelware. Die Immobilienpreise sind hoch. Frei stehende Einfamilienhäuser kosten je nach Lage bis zu 680 000 Euro, Doppelhaushälften bis zu 550 000 Euro.

Von Immobilienblase weit entfernt

Wolfram Trinks und Henrik Schwab rechnen nicht mit einer baldigen Entspannung auf dem regionalen Immobilien- und Mietmarkt, vor allem nicht in guten Lagen. Es könne sogar noch teurer werden. Die Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank tue ein übriges, dass „Betongold“ attraktiv bleibe für Investoren wie Eigennutzer. Von einer „Immobilienblase“ sehen beide den Großraum Karlsruhe „weit entfernt“.