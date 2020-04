Ettlingens Oberbürgermeister Arnold hofft auf Perspektiven für Sportler

Anzeige

Unter strengen Auflagen dürfen Spitzenathleten in Baden-Württemberg seit wenigen Tagen wieder trainieren. Eine Fortsetzung des Sportbetriebs fordert neben dem Landessportverband auch Ettlingens Oberbürgermeister Johannes Arnold.

Fast täglich absolvierte Johannes Arnold sein Sportprogramm – bis die Corona-Auflagen das Schwimmen und die Rückenkurse unmöglich machten. So beschränkt sich der Ettlinger Oberbürgermeister momentan auf gelegentliche Joggingrunden. Doch damit soll bald Schluss sein, wenn es nach Arnold geht. In einem Brief an die Landtagsabgeordneten fordert der parteilose 50-Jährige nach der Teilöffnung des Handels nun auch eine Perspektive für den Sport.

Keine Probleme bei Kegeln, Tennis oder Reiten

Es ist aber nicht der pure Eigennutz, der Ettlingens Stadtoberhaupt treibt – vielmehr denkt er an die zahlreichen Aktiven in den insgesamt 11.325 Sportvereinen im Südwesten. „Die Landesebene muss sich Gedanken machen, auch im Bereich des Sports Möglichkeiten zu schaffen.“ Arnold nennt spontan einige Sportarten, bei denen die Kontaktregeln problemlos eingehalten werden können: Kegeln, Schießen, Tischtennis, Tennis, Reiten oder Golf. Auch ein Speerwerfer trainiere ohne Corona mit gewissen Abständen.

Wir müssen genau hinschauen, ob wir eine Sonderregelung erteilen können Johannes Arnold, Oberbürgermeister Ettlingen

Seit wenigen Tagen ist bereits ein offizielles Training für Top-Athleten erlaubt. Am Dienstag setzte die Stadt Karlsruhe die entsprechende Verordnung des Landes um. Diesem Vorbild folgt wohl auch Ettlingen, wenngleich hier deutlich weniger Mitglieder des Bundeskaders vertreten sind. Derzeit werden im Rathaus die Vorgaben geprüft. „Wir müssen genau hinschauen, ob wir eine Sonderregelung erteilen“, sagt Arnold.

Kessler trainiert unter strengsten Auflagen

Zu den vier Bundeskader-Leichtathleten der LG Region Karlsruhe, die im Normalfall auch in Ettlingen trainiert, zählt Mittelstreckenläufer Christoph Kessler, dessen Stammverein die SSV Ettlingen ist. Unter strengsten Auflagen (Abstandsregeln, Desinfektion, kein Duschen und Umziehen vor Ort) arbeiten die Spitzenkräfte, wie Mareike Röder berichtet.

Die Geschäftsführerin des Badischen Leichtathletik-Verbands sieht Wettkämpfe in weiter Ferne. „Es fehlt noch eine klare Definition für Großveranstaltungen. Wir hängen ein bisschen in der Luft.“ Die Frage sei auch, wie gut die Athleten im Fall eines Wiederbeginns vorbereitet sind.

Eine richtige Leichtathletik-Saison wird es sicher nicht geben Holger Philipp, Abteilungsleiter SV Langensteinbach

Auch Holger Philipp, Abteilungsleiter beim SV Langensteinbach, rechnet vor August nicht mit regulären Wettkämpfen. „Eine richtige Leichtathletik-Saison wird es sicher nicht geben. Für den Sommer sehe ich keine Option, vielleicht im Herbst.“ Sogar der erst im November angesetzte Karlsbader Volkslauf sei fraglich. „Die Planung ist auf Eis gelegt“, sagt Philipp und verweist auf das Abstandsgebot, das kaum umzusetzen wäre.

Trotz allem ist er davon überzeugt, dass es in absehbarer Zeit eine allgemeine Regelung für Freiluftsportarten geben wird. Bis dahin müssen die Athleten weiter improvisieren – mit Speerwurf auf der Streuobstwiese oder Hürdenlauf auf dem Waldweg.