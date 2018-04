Läufer aufgepasst! Ab sofort ist eine online-Anmeldung für den Halbmarathon in Ettlingen am Samstag, 4. August möglich. Er wird gesponsert von den Stadtwerken Ettlingen und findet zum elften Mal statt. Die Strecke führt vom Horbachpark aus durch alle Ettlinger Stadtteile, ist in der Höhe entsprechend anspruchsvoll.

Viele Sponsoren unterstützen Halbmarathon

Doch ohne Moos wäre auch beim Halbmarathon nichts los. Von Anfang an sitzen die Stadtwerke Ettlingen mit im Boot, hinzu kommen die Volksbank Ettlingen, die Stadt, Hoepfner, SanLucar, Aktivio und die Barmer unterstützen diesen Lauf über knapp 22 Kilometer. Knapp 400 Höhenmeter hat man überwunden, wenn man durch den Zielbogen im Horbachpark läuft.

Streckenprofil: 400 Höhenmeter zu überwinden

Für den Halbmarathon gibt es wieder Vorbereitungsläufe: Sonntag 24. Juni und Sonntag, 15. Juli, jeweils um 9 Uhr Treffpunkt ehemaliger SDR-Pavillon im Horbachpark beim Schulzentrum. Frauen und Männer des Lauftreffs Ettlingen bieten unterschiedliche Geschwindigkeitsgruppen an.

Vorbereitungsläufe für Halbmarathon

Es gibt wieder für die finisherstärkste Gruppe, sei es eines Vereins, einer Firma oder eines anderen laufbegeisterten Teams, drei Liter Champagner und jeder Teilnehmer darf sich über eine Medaille und ein T-Shirt freuen, Anmeldungen unter www.ssv-ettlingen im Internet oder in der SSV-Geschäftsstelle, Kronenstraße 4, Ettlingen. Die Startgebühr beträgt 16 Euro, Nachmeldung plus 4 Euro. Start am 4. August um 17 Uhr.