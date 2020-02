Ettlinger Jugendschützer vor Fastnachtsumzügen: „Vor allem Mädchen trinken immer mehr“

Anzeige

Markus Garcia (45) engagiert sich ehrenamtlich beim Jugendschutzeam der Stadt Ettlingen. Im Gespräch erklärt er, warum er selbst früher bei der Fastnacht gern ein vergleichbares Angebot in Anspruch genommen hätte – und an welchen Orten in Ettlingen er am Montag vermehrt hinschauen würde.

Herr Garcia, wie sind Sie zum städtischen Jugendschutzteam gekommen?

Vor ein paar Jahren suchte der Leiter des damaligen Amtes für Jugend Familie und Soziales, Patrik Hauns, Leute, die sich ehrenamtlich im Jugendschutz engagieren, bei Umzügen oder auch bei der Hallenfasnacht. Mich hat das interessiert, weil ich mich an meine eigene Jugend erinnert habe, wo ich mit Kumpels auch mal über die Stränge geschlagen habe und froh gewesen wäre, es hätte mich jemand erst mal angesprochen oder in den Arm genommen, bevor gleich die Polizei kommt.

Den Umgang mit jungen Leuten habe ich mir als Vater zweier Kinder, die inzwischen in der Pubertät sind, zugetraut. Da mir die Aufgabe Spaß gemacht hat, bin ich dabeigeblieben.

Mehr zum Thema: Mehr als 80 Gruppen ziehen am Faschingsdienstag durch Karlsruhe

Welche Erfahrungen machen Sie bei ihren Einsätzen?

Ganz unterschiedliche. Fasnachtsdiscos in den Hallen laufen zumeist relativ gesittet ab, weil dort eine gewisse soziale Kontrolle herrscht. Bei den Umzügen ist das schwieriger. Ich habe den Eindruck, dass vor allem die Mädchen immer mehr trinken und das Einstiegsalter derjenigen, die harte Drinks zu sich nehmen, immer jünger wird. Jugendliche betrinken sich gern in der Gruppe, da fühlen sie sich stark und da ist es manches Mal nicht einfach, sie rauszuholen.

Wichtig ist, sachlich zu bleiben und einen ruhigen Ton anzuschlagen. Erfahrungsgemäß lassen sich die Jüngeren leichter ansprechen und überzeugen, dass genug einfach genug ist.

Ich habe es mehr als einmal erlebt, dass Jugendliche nach dem Umzug zugedröhnt in einer Ecke saßen oder sich im schlimmsten Fall übergeben haben. Gerade das versuchen wir mit den Jugendschutzteams zu verhindern. Manches Mal müssen wir aber auch die Eltern der Betreffenden informieren, dass sie ihren Nachwuchs abholen.

Auch interessant: Polizei erhält für Fasnachtsumzüge in Ettlingen und Schöllbronn Unterstützung

Werden Sie als Jugendschützer respektiert?

Ich denke schon. Nicht nur wegen meiner Schutzweste und des Buttons Jugendschutzteam. In neun von zehn Fällen klappt es ja mit einem Appell an die Vernunft der jungen Leute. Ausfälligkeiten sind eher selten, kommen aber gelegentlich vor.

Wir haben natürlich keine Befugnisse wie die Polizei und wir wollen als Jugendschutzteam auch gar keine Ersatzpolizisten sein. Ich sehe meine Aufgabe darin, die schlimmsten Exzesse zu verhindern, und ich weiß genau, wo ich mich jenseits der Umzüge umschauen muss.

Das sind in Ettlingen neben den AVG-Haltstellen der Rosengarten und der Stadtgarten. Dort wird man mich auch am Rosenmontag sehen, vorausgesetzt, ich werde für den Dienst gebraucht.