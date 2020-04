Ettlinger Schlossfestspiele noch nicht abgesagt – Gemeinderat vertagt Entscheidung

Anzeige

Vertagt hat am Donnerstagabend der Ettlinger Gemeinderat die Frage, ob es 2020 Schlossfestspiele geben wird oder nicht. Der Empfehlung von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten, größere Versammlungen bis ausschließlich Ende August abzusagen, folgte das Gremium am Donnerstagabend noch nicht.

Zunächst will es aus Stuttgart wissen, was unter einer „Großveranstaltung“ zu verstehen ist. Klärung soll dabei unter anderem ein Brief der Abgeordneten Barbara Saebel (Grüne) an Ministerpräsident Kretschmann bringen. Der wurde auf Veranlassung von Oberbürgermeister Johannes Arnold am Donnerstagmittag geschickt.

Intendantin will Festspiele retten

Intendantin Solvejg Bauer hat sich einiges einfallen lassen, die Schlossfestspiele zu retten. Sie wollte auf den Aufbau einer großen Tribüne im Schlosshof verzichten. Der Probenstart wäre erst am 15. Juni 2020 und nicht wie vorgesehen am 27. April gewesen. Statt den regulären für die Festspielsaison geplanten 43 Vorstellungen hätte es deutlich weniger Aufführungen gegeben.

Schon Anfang der Woche war klar, dass für die Festspielsaison 2020 auf die Musicals „The King And I“ und das Familienstück „Prinz und Bettelknabe“ verzichtet wird. Im Theatersommer 2020 sollten nur noch die Operette „Die Fledermaus“ und das Schauspiel „Sein oder Nichtsein“ und eine kleine Kinderoper unter medizinischer Aufsicht gespielt werden.

Der Ettlinger Oberbürgermeister Arnold hält weiter an der Devise fest „Ein kleines Programm ist besser als keines“. Der Abstimmung des Ettlinger Gemeinderats in der öffentlichen Sitzung in der Stadthalle Ettlingen ging trotz Corona-Zeiten eine längere Aussprache voraus. Dabei hielt die CDU-Fraktion zunächst daran fest, die Festspielsaison 2020 sofort abzusagen.

Nach einer Sitzungsunterbrechung, bei der Arnold darum bat, die endgültige Entscheidung bis zur nächsten öffentlichen Sitzung am 13. Mai zu verschieben, bröckelte die Nein-Front. Am Schluss blieben nur noch wenige Räte hart: Sie waren für eine sofortige Absage, weil sie das Risiko für Schauspieler, Sänger und Zuschauer für zu hoch halten.