Ettlinger Schlossfestspiele und Corona: „Rettungsvariante“ oder Absage?

Was wird aus der Schlossfestspielsaison 2020? Die Frage soll der Ettlinger Gemeinderat in seiner Sitzung an diesem Donnerstag ab 16 Uhr in der Stadthalle beantworten. Zwei stehen zur Diskussion: Komplettverlegung wegen der Corona-Krise auf das Jahr 2021 oder ein abgespecktes Programm.

Bei der abgespeckten Variante würde aufs Musical „The King and I“ und das Familienstück „Prinz und Bettelknabe“ verzichtet. Und zwar aus folgenden Gründen: Im Musical sollen Kinder als Darsteller und im Chor mitwirken. Das ist aber nicht möglich, weil außerschulische Theaterproduktionen und Proben mit Kindern einstweilen zu unterlassen sind.

Kein Musical mit Kindern und kein Besuch von Schulklassen

Das Familienstück wird jedes Jahr gerne von Schulklassen besucht. 2020 geht das nicht, denn das Kultusministerium verbietet bis zum Schuljahresende außerschulische Aktivitäten. Also macht es keinen Sinn, „Prinz und Bettelknabe“ einzustudieren.

Wenn jetzt Musical und Familienstück der Schlossfestspiele auf das nächste Jahr verschoben werden, außerdem die Ko-Produktion „Killerqueen“ mit der Popakademie in Mannheim, dann bleiben im Theatersommer 2020 noch die Operette „Die Fledermaus“, das Schauspiel „Sein oder Nichtsein“ sowie das kleine Format der Kinderoper „La Cenerentola“.

Vorstellungen im Schlosshof mit maximal 300 Personen

Alle drei sollen im Schosshof und damit an der frischen Luft über die Bühne gehen. Die Vorstellungen kommen mit minimaler technischer Ausstattung aus. Eine Tribüne und ein Dach gibt es nicht, dafür eine flexible Bestuhlung für nicht mehr als 300 Personen bei den Abendveranstaltungen.

Zum Vergleich: unter normalen Umständen verfügt der Schlosshof über rund 700 Sitzplätze. Auch sind die Zuschauer 2020 nicht gegen Regen geschützt, man muss also mit dem Abbruch von Aufführungen oder kurzfristiger Absage rechnen. Aufgrund freier Platzwahl im Schlosshof will die Stadt nur Einheitspreise, keine gestaffelten verlangen und sie den einfacheren Bedingungen in diesem Jahr anpassen. Konkret: Operette 35 Euro, Schauspiel 23.

Probenstart muss erst Mitte Juni sein

Oberbürgermeister Johannes Arnold sagte den BNN im Vorfeld der Gemeinderatssitzung, die Variante eines kleineren Angebots, das die Verwaltung präferiere, habe den Vorteil, „dass wir jetzt einfach noch Pause und etwas Luft haben“. Probenstart müsse erst Mitte Juni sein.

Ein kleines Programm sei besser als keines, immer vorausgesetzt, die Corona-Krise flamme nicht wieder stärker auf. Dann müsste spätestens am 11. Mai eine Komplettabsage beschlossen werden. Auch reduzierte Schlossfestspiele seien im Sommer ein „wertvoller Beitrag, um die Innenstadt und die örtliche Gastronomie zu beleben“, so Arnold.

Wir haben ausgezeichnete Leute gecastet, es wäre schade, wenn wir hier nochmals bei Null anfangen müssten. Solvejg Bauer, Intendantin Schlossfestspiele

Festspielintendantin Solvejg Bauer würde die „Rettungsvariante“, wie sie es formuliert, ebenfalls „sehr begrüßen“ und einen Totalausfall des Festspielsommers „sehr bedauern“. Sie sei dabei, die fürs Musical verpflichteten Darsteller über eine Verschiebung von „The King and I“ auf 2021 zu informieren und wolle sie bitten, dann nach Ettlingen zu kommen. Denn: „Wir haben ausgezeichnete Leute gecastet, es wäre schade, wenn wir hier nochmals bei Null anfangen müssten“.