Ettlinger Schüler wollen auf ihr Smartphone nicht verzichten

Handyverzicht in der Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern? Für Jugendliche an Ettlinger Schulen ist das offensichtlich keine Option. Dazu bestimmt das Handy viel zu stark den Alltag der jungen Generation.

Pfarrer Roland Merz von der römisch-katholischen Kirchengemeinde in Ettlingen Land wundert das nicht: „Handyfasten ist bei Jugendlichen out“, sagt er. Mit einem solchen Vorschlag käme man bei Jugendlichen nur nach langer Überzeugungsarbeit an: „Für viele ist dies ein Gebrauchsgegenstand, ohne den man nicht mehr leben kann.“

Smartphone gibt vielfach den Lebenstakt vor

Aus seiner Sicht wäre es schon ein Fortschritt, wenn manche junge Menschen sich nicht von dem „kleinen Gerätl’“ ihr Leben komplett „vertakten“ ließen. Selbst bei persönlichen Gesprächen oder beim gemeinsamen Essen am Tisch habe man bei vielen Menschen – auch vielen der älteren Generation – den Eindruck, sie seien nicht anwesend, weil sie permanent „online“ sind und mehr dem Geschehen auf dem Display ihres Geräts Aufmerksamkeit zollen. Zu Beginn der Fastenzeit stellt sich nach Worten des Geistlichen nicht die Frage, 40 Tage das Smartphone wegzulegen. Die richtige Fragestellung laute: „Habe ich die Dinge im Griff oder bin ich abhängig, werde fremdbestimmt und blende aus, dass das Leben begrenzt ist.“

Ich kenne tatsächlich niemanden, der in der Fastenzeit sein Handy weglegt.

Kathrin Kopprasch, 22-jährige Oberministrantin in Ettlingen-Land und Studentin für das Grundschullehramt, bestätigt Roland Merz und Helmut Obermann: „Ich kenne tatsächlich niemanden, der in der Fastenzeit sein Handy weglegt.“ Man brauche dringend das Smartphone, um alle möglichen Mails zu empfangen. Gerade wenn man noch einen Nebenjob habe. Vielleicht könne man das Handy auf dem Weg zur Arbeit/Hochschule beiseite legen und sich ganz gezielt an den eigenen Computer setzen: „Da sitzt man nicht so lange.“ Mit dem Smartphone werde in der Praxis über WhatsApp zu schnell kommuniziert. Man denkt nicht lange darüber nach. Ein intensives und persönliches Gespräch bleibt auf der Strecke.

Media-Check bei Caritas möglich

„Ist Ihr Kind nur noch mit Smartphone und PC beschäftigt?“, wird in einem Faltblatt der Suchtberatung Ettlingen gefragt. Diese Beratungsstelle für den südlichen Landkreis Karlsruhe, getragen vom Fachverband Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg (agj), bietet einen Media-Check für Familien und Jugendlichen bei problematischer Mediennutzung an. Darauf spezialisiert hat sich bei der agj Nina Gerich. Dabei wird auch, wie Elmar Hurle, Leiter der Ettlinger Suchtberatung ergänzt, mit der Psychologischen Beratungsstelle des Caritasverbandes in Ettlingen zusammengearbeitet.

Viele Ängste der Eltern sind unbegründet

Gerich räumt gleich Ängste von Eltern aus, wenn es um stundenlange Nutzung von Smartphones oder PC geht: Medienabhängigkeit im medizinischen Sinne liege in den meisten Fällen, in denen sich Eltern besorgt wegen ihrer Kinder meldeten, gar nicht vor. Aber, so Hurle und Gerich weiter, der agj in Ettlingen unterstütze Eltern, wenn es um Fragen des richtigen Medienkonsums gehe. Das falle aber dann mehr in die Zuständigkeit der Ettlinger Psychologischen Beratungsstelle oder der Computerspielschule Ost in Karlsruhe. Im Rahmen von Familiengesprächen gebe es Angebote, sich über Risiken und Chancen der sozialen Medien zu informieren.

Wirklich problematisch ist Gaming disorder

Wirklich problematisch werde der Medienkonsum erst beim sogenannten „Gaming disorder“: Wenn es also fast rund um die Uhr beim Smartphone- oder Computerspiel-Nutzer nur noch ums „Zocken“ gehe. Hier sei dann der agj gefragt. Der problematische Medienkonsum beginne, wenn die Menschen ihre Hobbys und ihre Freunde, ihre Verpflichtungen im Haushalt vernachlässigten, nicht mehr bereit seien, Leistungen in Schule oder Beruf zu bringen. Dazu gebe es von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) feste Kriterien und ein klares Krankheitsbild. Oft sei dies gepaart mit einer anderen psychischen Erkrankung wie beispielsweise Depressionen oder Angststörungen.

Kontrollverlust bei einigen wenigen Zockern

Es gehe dabei um Kontrollverlust. Ein Patient mit „Gaming disorder“ sei nicht mehr in der Lage zu wissen, wann er mit Computer-Spiel aufhört und könne keinerlei Prioritäten mehr setzen. Was überhaupt noch nicht richtig erforscht sei, so Hurle, sei das Thema, wie sich über Jahre hinweg gehender intensiver Medienkonsum auf die Entwicklung eines Menschen auswirkt. Hurle verwendet dabei das Bild einer „erblindeten Gesellschaft“: Zwölfjährige Jugendliche, die sich mit täglich 300 Kontakten via Smartphone im Netz „zuballerten“ seien keine Ausnahme. Überzogener Medienkonsum gehe auch mit Bewegungsmangel einher, die Schwere der langfristigen gesundheitlichen Folgen gerade bei Kindern und Jugendlichen sei nicht abzuschätzen.

Kontakt

Suchtberatung Ettlingen, Rohrackerweg 22, 76 275 Ettlingen, Telefon (0 72 43) 21 53 05 oder suchtberatung-ettlingen@agj-freiburg.de. Weitere Information im Internet unter www.suchtberatung-ettlingen.de