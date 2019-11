Ettlinger Sternlesmarkt wird eröffnet

Anzeige

Die ersten Buden und auch der große Weihnachtsbaum am Marktplatz stehen schon: Am Donnerstag, 28. November, fällt der Startschuss für den Ettlinger Sternlesmarkt, der dieses Jahr sogar einen Tag länger als üblich bis Sonntag, 29. Dezember, geöffnet bleibt.

Oberbürgermeister Johannes Arnold eröffnet den Markt am kommenden Donnerstag um 12 Uhr zusammen mit dem Schulchor der Thiebauthschule Ettlingen. Um 17 Uhr beginnt das Bühnenprogramm.

Hütten sind täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet

Mehr als 40 Hütten sind auf dem Neuen Markt und dem Marktplatz täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Rund die Hälfte bietet Getränke und Essen, von süßen Crêpes bis zu Deftigem wie Flammkuchen und Burger. An den restlichen Ständen werden Geschenkartikel und Kunsthandwerk wie Holzschnitzereien oder Keramikprodukte präsentiert. An den sieben „Sternschnuppen-Hütten“ wechseln sich 65 Beschicker ab, darunter Kunsthandwerker und Kleinhändler, aber auch die Partnerstadt Menfi mit Spezialitäten aus Sizilien.

Christbaumkugel zeigt Albwehr und Rathaus

Wer auf der Suche nach ganz besonderer Weihnachtsdekoration ist, kann an neun Marktbuden die Ettlinger Weihnachtskugel erwerben. Auf der Christbaumkugel sind diesmal das Albwehr und das Rathaus zu sehen. Außer auf dem Weihnachtsmarkt ist sie auch in der Stadtinformation im Schloss erhältlich.

Musik auf zwei Bühnen

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgen täglich Musiker auf der „Sternlesbühne“ am Marktplatz – von traditioneller Weihnachtsmusik über Jazz bis hin zu Rock und Pop ist dort Vieles geboten. Eine zweite Bühne wird am Neuen Markt aufgebaut. Dort spielen an einzelnen Tagen Singer-Songwriter und Unplugged-Duos.

Adventskalender an der Schlossfassade

Die Schlossfassade wird während des Weihnachtsmarktes zum Adventskalender: Jeden Tag wird ab dem 1. Dezember ein neues Fenster beleuchtet, das Siebtklässer vom Eichendorff-Gymnasium gestaltet haben.

Krippen am Marktplatz und an der Alb

Ein Hingucker dürfte neben dem Adventskalender auch die Krippe mit holzgeschnitzten Figuren direkt neben dem Weihnachtsbaum am Marktplatz sein. In einer zweiten, lebendigen Krippe neben der Martinskirche an der Alb wird am Wochenende vom 14. und 15. Dezember jeweils von 14 bis 18 Uhr die Weihnachtsgeschichte erzählt.

Karussell und Eisenbahn für Kinder

Kinder können sich beim Weihnachtsmarkt auf zwei Fahrgeschäfte freuen: ein Karussell und eine Eisenbahn. Am 6. Dezember können die Kleinen zudem am Laternenumzug mit dem Nikolaus teilnehmen, der um 17 Uhr am Schlossplatz startet.

Besucherzählung

Die Gesamtkosten des Weihnachtsmarktes – inklusive technischer Dienstleistungen und Aufbau – beziffert die Stadtverwaltung auf rund 150 000 Euro. Dem stünden Einnahmen von rund 73 000 Euro gegenüber. Die Stadt schätzt, dass durchschnittlich 1 500 Menschen pro Tag den Sternlesmarkt besuchen werden – wie viele es genau sind, wird dieses Jahr zum ersten Mal mit einer professionellen Zählung erhoben.

S1 und S11 an Adventssamstagen kostenlos

An jedem Adventssamstag ist die Fahrt mit den KVV-Linien 1 und 11 Richtung Karlsruhe und Ettlingen ab 10 Uhr kostenlos. Am 24. Dezember ist der Sternlesmarkt nur von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Am 25. Dezember bleibt er geschlossen.