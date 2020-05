Feuer auf Aussiedlerhof bei Karlsbad

Anzeige

Ein Feuer auf einem Aussiedlerhof bei Karlsbad hat am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Ein Lagerplatz für Holz brannte ab. Beinahe wäre auch ein angrenzender Tank mit Düngemittel in Brand geraten – das konnten die Feuerwehrleute aber verhindern.

Das Feuer auf dem Hof bei Karlsbad-Langensteinbach wurde gegen 15.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehrleute rückten aus Karlsbad-Langensteinbach, aus Karlsbad-Ittersbach und aus Karlsbach-Mutschelbach an. Außerdem waren drei Streifenwagen der Polizei aus Ettlingen vor Ort, auch ein Notarzt war vorsichtshalber angefahren.

Die Feuerwehrleute kühlten den an den brennenden Lagerplatz angrenzenden Tank, in dem Düngemittel gelagert wird. So konnte ein Übergreifen verhindert werden.

BNN