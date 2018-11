Feueralarm in Malsch: Brand im Swingerclub

Anzeige

Im Dachgeschoss eines Gebäudes in der Daimlerstraße ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. In dem Gebäude befindet ein Swingerclub, in dessen Saunabereich nach Angaben des Gebäudebesitzers das Feuer ausgebrochen sein soll. Offiziell konnte die Polizei dies noch nicht bestätigen.

Personen seien nicht im Gebäude und es gebe keine Verletzten, teilte die Polizei wiederum in einer Ad-Hoc-Meldung mit. Der Besitzer des Gebäudes schätzte den Sachschaden auf etwa 200.000 Euro, was die Polizei ebenfalls noch nicht bestätigen konnte. Die Löscharbeiten sind noch im Gange, das Gebäude demnach noch nicht begehbar. Die Ermittlungen zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden dauern an.

Dieser Artikel wird aktualisiert.