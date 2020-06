Fieberambulanz in Waldbronn schließt überraschend

Anzeige

Die Fieberambulanz in Waldbronn muss überraschend am 12. Juni schließen. Das erfuhren die betreibenden Ärzte am Dienstagabend von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Eigentlich hatten sie geplant, am 15. Juni in den Eistreff umzuziehen.

Die Entscheidung der KV Baden-Württemberg betrifft alle Fieberambulanzen im Land. Angesichts rückläufiger Patientenzahlen müsse man sich die Frage stelle, ob der hohe Kosten- und Personalaufwand für den Betrieb den Ertrag noch rechtfertige, erklärt KV-Sprecher Kai Sonntag.

Arbeit wird in Schwerpunktpraxen verlagert

Einige der 50 Fieberambulanzen im Land hätten bereits aus Eigeninitiative geschlossen, bei den restlichen habe man es nun angeordnet. Die Leistungen, wie etwa Corona-Abstriche, würden aber weiter in Corona-Schwerpunktpraxen erbracht.

Ich hatte damit gerechnet, dass es irgendwann kommt, aber nicht so

auf einen Schlag. Hans-Uwe Herter, Hausarzt aus Karlsbad-Langensteinbach

Hans-Uwe Herter, einer der drei Hausärzte in der Fieberambulanz Waldbronn, zeigte sich überrascht von der kurzfristigen Entscheidung: „Ich hatte damit gerechnet, dass es irgendwann kommt, aber nicht so auf einen Schlag.“ Für den Umzug in den Eistreff am 15. Juni habe man bereits alles vorbereitet.

Praxis war noch gut besucht

Die Praxis sei weiterhin ganz gut besucht gewesen, sagt er. „Am Montag waren noch zehn Patienten da.“ Die Arbeit der Fieberambulanz werde nun wieder in die Hausarztpraxen verlagert, die voraussichtlich zu Corona-Schwerpunktpraxen würden.

Dort könnten auch notwendige Corona-Abstriche vorgenommen werden. Eine vorherige Überweisung durch den jeweiligen Hausarzt ist erforderlich. Insgesamt hat die KV nach eigenen Angaben rund 200 solcher Corona-Schwerpunktpraxen in Baden-Württemberg deklariert.