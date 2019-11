Finale ums Bürgermeisteramt in Bad Herrenalb: Das denken die Kandidaten

Anzeige

Am 10. November geht es in die zweite und entscheidende Runde der Bürgermeisterwahl in Bad Herrenalb. Die chancenreichsten Bewerber sind Klaus Hoffmann, Sabine Zenker und Marc-Yaron Popper. Was denken die Kandidaten zu den drängendsten Fragen für Bad Herrenalb? Hier gibt es ihre Antworten.

„Wahltag ist Zahltag“ heißt es im Volksmund, aber vermutlich spielt die angeschlagene finanzielle Lage bei der Entscheidung, wer künftig die Kurstadt regiert, eher eine geringe Rolle. Bei der Bürgermeister-Wahl am Sonntag, 10. November, sind vermutlich andere Motive entscheidend.

Die BNN-Redaktion hat dennoch versucht, anhand konkreter Fragen etwas mehr Inhalt hinsichtlich kommunalpolitischer Sachaussagen und notwendiger Weichenstellungen für Bad Herrenalb den drei chancenreichsten Bewerbern, Klaus Hoffmann, Sabine Zenker und Marc-Yaron Popper, zu entlocken.

Themenbereich Therme Soll die Siebentäler-Therme geschlossen werden? Wenn „Ja“, nennen Sie die Vorteile für die Kurstadt. Wenn Nein, woher nehmen Sie die 14 Millionen Euro, die die Sanierung kostet? Klaus Hoffmann: Die Therme wird zur Chefsache. Hier besteht akuter Handlungsbedarf. Bei einem 40 Jahre alten Bauobjekt sind in den veranschlagten 14 Millionen nicht annähernd alle Reparaturen und Folgekosten berücksichtigt. Wer meint, mit Flickwerk komme er weiter, der irrt. Es fehlt an einem schlüssigen Konzept. Bis heute fehlt der Therme ein geprüftes Qualitätszeichen wie die „Wellness-Stars“. Von fünf möglichen Wellnesssternen besitzt die Siebentäler Therme nicht einmal einen. Es fehlen Angebote, die Mehrwert generieren. Die Grundlage für die Therme muss auf neue Säulen gestellt werden. Und das beginnt mit einem Abriss. Erst mit einem modernen und aussagefähigen Erscheinungsbild, kombiniert mit einem zielgerichteten Konzept für eine zahlungskräftige Klientel beginnt für mich der Neustart und damit die Basis für eine neue Finanzierung. Wir müssen ein Produkt im Trend der Zeit schaffen. Innovativ, kreativ und praktisch, so dass Menschen im Umkreis von 300 Kilometern eigens dafür zu uns nach Bad Herrenalb reisen und auch hier verweilen. Sabine Zenker: Dies bedeutet eine Chance für vorhandene Infrastruktur und für anstehende Infrastrukturmaßnahmen. Diese können in der Qualität ausgebaut und gesteigert werden. Es bedeutet auch eine Chance für neue touristische Konzepte und Ansätze sowie Fläche für eine Attraktivitätssteigerung der Schweizerwiese mit einem breiteren Freizeitwert. Vorstellbar wäre ein großzügiges Freizeitareal mit unter anderem Minigolf und öffentlicher Toilette (Spielplatz in der Nähe), Picknick und Grillwiese, See (im Winter Schlittschuhbahn) und Wellnesshotel ähnlich des Thermenhotels Teinach. Voraussetzung ist und bleibt, dass die Investitions- und Folgeinvestitionsmittel getragen werden können, und dies hängt von den noch ausstehenden Zusagen der Förderbehörden ab. Je nach Höhe des Eigenanteils der Stadt Bad Herrenalb (Abhängigkeit der Förderzusagen zum Beispiel Tourismus, Landessanierungsprogramm, Energie etc.) ist dieser anteilig aus Eigenmitteln (zum Beispiel Verkauf von Bauplatz) und Kreditaufnahme zu finanzieren. Ausschlaggebend sind bei dem Thermalbadprojekt neben den Investitionskosten im Wesentlichen die Folgekosten beziehungsweise der jährliche von der Stadt zu tragende Verlust. Marc-Yaron Popper: Die Bürgerinnen und Bürger von Bad Herrenalb sollen über die Zukunft der Therme entscheiden. Bevor aber über ein mögliches Zukunftsszenario abgestimmt werden kann, müssen unbedingt die Verlustausgleichszahlungen an die Stadtwerke erheblich reduziert, wenn nicht sogar gestoppt werden. Eine moderne Therme ist für Bad Herrenalb natürlich ein touristischer Standortvorteil. Die Revitalisierung erhöht den Wert der Therme und sichert die Arbeitsplätze dort. Demgegenüber stehen die enormen Kosten für eine Sanierung beziehungsweise Revitalisierung der Therme, die mit staatlichen Zuschüssen und mit Krediten finanziert werden müssten. Dies lohnt sich nur dann, wenn perspektivisch mit weitaus geringeren Verlusten als heute gerechnet werden kann, im Idealfall mit einer „Schwarzen Null“. Solange eine Reduzierung des Verlustausgleiches mit den Stadtwerken nicht erreicht ist, kann eine Revitalisierung der Therme realistisch betrachtet nicht angegangen werden. Mit einer Revitalisierung wird der Wert der Therme und damit das Vermögen der Stadtwerke erheblich gesteigert; daher liegt eine Verlustreduzierung durchaus im allseitigen Interesse. Themenbereich Infrastruktur Welche drei Infrastrukturprojekte werden Sie in den kommenden zwei Jahren, also 2020 und 2021, konkret angehen? Klaus Hoffmann: Zur Infrastruktur gehören materielle und immaterielle Projekte, die als wirtschaftlicher und organisatorischer Unterbau die Voraussetzung für die gesamte Herrenalber Wirtschaft darstellen. Wenn drei Punkte genannt werden sollen, dann wird zunächst das Kapitel Straßen und Bauwerke aufgeschlagen und mittels Prioritätenliste stringent abgearbeitet. Zur materiellen Infrastruktur gehören aber auch die Gesamtheit der Telekommunikation, also der Ausbau der Digitalisierung mit einem schnellen Glasfasernetz und dem Mobilfunk. Mein Anliegen gehört aber auch der immateriellen Infrastruktur, das heißt dem Aufbau von Forschungseinrichtungen, aber auch Gesundheits- und anderen sozialen Dienstleistungen. Damit wird die Infrastrukturplanung zu einem wichtigen Teil der Raumplanung, die beim Bau der Kindergärten in Rotensol und Neusatz ansetzt. Denn auf die Umsetzung der Gemeinderatsbeschlüsse warten unsere Bürgerinnen und Bürger schon lange. Sabine Zenker: Das große Thema Bauen (Wohnen und Gewerbe) ist sofort anzugehen. Dies halte ich für ein Schlüsselelement im Zusammenhang mit den Themen Arbeiten sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Ausbau der Infrastruktur, insbesondere Glasfaser und Mobilfunk, müssen parallel dazu angestoßen werden damit mit dem neuen Wohn-/Gewerberaum auch gleich dieser Ausbau mit vorangetrieben wird. Das Landessanierungsprogramm „Stadteingänge“ umfasst Gernsbacher Straße, Klosterviertel und die Ettlinger Straße und wird neben der Gesamtaufwertung auch das Thema Gesundheitsversorgung mit abdecken, da ein Medizinisches Versorgungszentrum in Bad Herrenalb etabliert werden soll und die Initiatoren hier auf eine Rückmeldung der Stadt Bad Herrenalb angewiesen sind. Marc-Yaron Popper: Zu allererst muss der Kindergarten für Neusatz und Rotensol fertiggestellt werden, da die Vorbereitungsarbeiten schon begonnen haben und die Zuschüsse beantragt sind. Wichtig ist mir, dass Bad Herrenalb Schulstandort für eine weiterführende Schule wird. Zusammen mit Nachbargemeinden können wir die erforderliche Schülerzahl erreichen. Ich möchte dafür die interkommunale Zusammenarbeit stärken und habe dafür positive Signale aus den Nachbargemeinden erhalten. Hohe Bedeutung hat die neue Mehrzweckhalle in Bernbach. Der Tennisclub hat ebenfalls Bedarf für eine neue Tennishalle; es lohnt der Versuch, diese Interessen zusammenzuführen. Themenbereich Gewerbegebiet Sind Sie für ein neues Gewerbegebiet? Wenn ja, wo? Welches Gewerbe siedeln Sie an? Klaus Hoffmann: Eine Dimension der Raumplanung, die wesentlich stärker als bisher zu berücksichtigen ist, ist in Herrenalb der Platz für kreative Köpfe. Der Kraftort im Schwarzwald bietet sowohl den Natur- und Lebensraum für die zukünftige Entwicklung unseres politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Wir denken wie Unternehmer und schaffen dafür die passenden Strukturen. Der Bürgermeister ist Impulsgeber und Manager für den sorgsamen Umgang mit nicht vermehrbaren Ressourcen. Dafür wird ein Businessplan erstellt, denn von Zuschüssen allein kann eine Gemeinde nicht leben. Mit einem erneuerten Flächennutzungsplan gilt es unsere Unternehmer vor Ort zu unterstützen. Neben Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistern sind es unsere touristischen Leistungsträger, die sich um unsere Gäste kümmern und wie jetzt beim Kuckuck Award bewiesen, zu den Besten im Land zählen. Auf diese zähle ich und darauf werde ich aufbauen. Sabine Zenker: Für mich steht die Schaffung kleinerer Gewerbegebiete im Vordergrund (zum Beispiel Dobel/Neusatz). Ziel ist die Ansiedlung von Zukunftstechnologie, Kooperation mit KIT, Cyber Forum Karlsruhe und Unternehmen, die zur Nachhaltigkeitsstrategie Bad Herrenalb passen, zum Beispiel Wasseraufbereitung/Luftqualität. Entscheidend ist für mich unter anderem auch die Anzahl der geschaffenen Arbeits- und Ausbildungsplätze pro m². Einen weiteren Schwerpunkt sehe ich in der Arbeit und Ausbildung auch für Einheimische unter anderem Landwirtschaft, Tourismus, Handwerk, Einzelhandel, Hotel und Gaststätten. Deshalb wird die Verdichtung und höhere Auslastung der vorhandenen Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Beseitigung von Leerstand, die Schließung von Bau- und Nutzungslücke, neue Konzepte sowie die Förderung und Unterstützung von kleineren Betriebe im Fokus stehen. Bad Herrenalb soll seinen Charakter behalten. Tourismusstandort plus Zukunft. Das bedeutet organisches und nachhaltiges Wachstum für eine erfolgreiche Zukunft. Marc-Yaron Popper: Das hat für mich allerhöchste Priorität. Denn ein gut erschlossenes, klug vermarktetes Gewerbegebiet wird Geld, Gewerbesteuern und Arbeitsplätze für die Stadt bringen. Um öffentliche Einrichtungen wie Hallen und Bäder für die Zukunft erhalten zu können, müssen schnellstmöglich Einnahmen generiert werden. In Bad Herrenalb möchte ich gerne zukunftsträchtige Gewerbe aus den Bereichen Haustechnik und erneuerbare Energien ansiedeln. Ich kann mir aber auch gut Start-Up Unternehmen aus dem IT-Bereich und Dienstleister aus anderen Bereichen vorstellen. Als Standort ist das im Flächennutzungsplan schon als Gewerbegebiet vorgesehene Areal zwischen Neusatz und Dobel eine naheliegende Option. Bad Herrenalb ist hoch verschuldet. Themenbereich Schulden In welcher Zeit wollen Sie erreichen, dass Herrenalbs Haushalt eine positive Zuführungsrate erhält? Wie wollen Sie die für die Genehmigung des Haushaltes erforderliche jährliche Tilgung der Kredite in Höhe von 700.000 Euro erwirtschaften? Klaus Hoffmann: Um einen Kredit zu tilgen, werden in der Regel monatliche Raten an den Kreditgeber zurückgezahlt. Daher ist auch dieses Thema Chefsache. Neben Einsparungen gilt es Einnahmen zu erhöhen. Sei es durch Übernachtungen, attraktive Veranstaltungen oder füllen von leer stehenden Gewerbeobjekten. Die Verschuldung ist eine Herausforderung, die sich nur durch die kritische Prüfung aller Ausgabenpositionen in Kombination mit neuen Konzepten für Gewerbe und Touristik lösen lässt. Wie sich die Umstellung auf die Doppik, der doppelten Buchführung, im Haushalt auswirken wird, bleibt abzuwarten, da es hierzu noch keine Erfahrungswerte gibt. Sabine Zenker: Hier gilt es, in den nächsten zwei Jahren die Ausgabensituation zu prüfen und die Einnahmensituation zu verbessern. Dies wird durch eine höhere Auslastung der Infrastruktur und die Nutzung von Synergien erreicht (zum Beispiel Wohnungsbau- und Immobilienbetrieb). Hierzu gehören die Steigerung der Attraktivität der Gesamtstadt, die Verbesserung der Kommunikation, das Beschreiten von neuen Vermarktungswegen sowie der Zuzug von Menschen und Unternehmen. Investoren aktiv suchen und überzeugen. Bad Herrenalb muss als Wohnort noch attraktiver werden. Dies bedeutet unter anderem die Infrastruktur weiter verbessern (Kindergarten, Schule, medizinische Versorgung etc.). Bad Herrenalb hat seit dem Jahr 2014 eine positive Zuführungsrate im Rechnungsergebnis erwirtschaftet (zuletzt circa 490 000). Dies gilt es weiter durch die oben genannten Maßnahmen auszubauen. Hierzu werde ich konkret Handeln unter anderem mit kreativen Ideen, Fachwissen und Beständigkeit. Marc-Yaron Popper: Bad Herrenalb sollte sich ein Beispiel an anderen Gemeinden nehmen, die bis vor wenigen Jahren ebenfalls hoch verschuldet waren und es inzwischen geschafft haben, Einnahmen zu erzielen und eine positive Zuführungsrate zu entwickeln und die Schulden um die Hälfte zu reduzieren. Das geht durch einen Hilfsvertrag mit dem Land, Gewerbeansiedlungen in einem neuen Gewerbegebiet, mit neuem Wohnraum und mehr Einwohnern. Es muss zuallererst bei den Ausgaben für freiwillige Aufgaben gespart werden; gerade im Tourismusbereich könnten Synergien besser genutzt und kostspielige Doppelstrukturen vermieden werden. Die Kostendeckungsraten für städtische Einrichtungen müssen schnell erhöht werden. Dies kann durch höhere Auslastung durch gezielte Vermarktung geschehen oder durch die Anpassung von Nutzungsgebühren solcher Einrichtungen, bei denen die Kostendeckung aktuell sehr gering ist. Im Beitragswesen der Stadt muss strukturelle Ordnung einkehren, so der Verwaltungsgerichtshof in seinem rechtskräftigen Urteil (2 S 143/18), mit welchem dem Finanzreferat der Gemeinde ein ganz schlechtes Zeugnis ausgestellt wurde. Die Verluste aus dem Betrieb der Therme müssen sofort reduziert werden, ebenso wie die Ausgleichszahlungen an die Stadtwerke. In absehbarer Zeit möchte ich die Schulden reduzieren und damit einer Zwangsverwaltung entgehen.

Nach dem ersten Wahlgang in Bad Herrenalb lag Sabine Zenker mit 39 Prozent der Stimmen vorne, ihr folgten Klaus Hoffmann mit knapp 30 Prozent und Marc-Yaron Popper mit 28 Prozent. Aufgerufen zur Wahl sind am Sonntag etwas über 6.500 Bürger. Der neue Bürgermeister wird voraussichtlich am 17. Januar auf dem Bad Herrenalber Rathaussessel Platz nehmen. Norbert Mai, aktueller Bürgermeister, ist offiziell noch bis 16. Januar 2020 im Amt.