Freies WLAN auf dem Dobel

Anzeige

Das freie WLAN auf dem Dobel ist da: Seit wenigen Tagen gibt ausgestrahlt von zwölf Hotspots Highspeed-Internet. Vor rund einem Jahr hatte die Firma Skytron Communications in Ittersbach ihr Angebot für bis zu 15 WLAN-Hotspots in dem Höhenort gemacht. Zwölf Standorte sind jetzt ausgebaut.

Unter anderem gibt es im Umfeld von etwa 50 Metern kostenloses Highspeed-Internet beim Rathaus/Pfarrscheuer, Bushaltestellen, Kindergarten, Kurhaus, Parkplatz beim Friedhof, Höhenstraße Winterareal und Sportplatz Sportfreunde.

Zwölf öffentliche Hotspots

Der finanziell nicht gerade auf Rosen gebettete heilklimatische Kurort tat sich aber damit schwer, die 20 000 Euro für das Vorhaben aufzubringen. Wie so oft bei der öffentlichen Hand klopfte dann Rathauschef Christoph Schaack bei der Sparkasse an, ob es finanzielle Unterstützung gibt. Zumindest einen Teilbetrag sagte das Kreditinstitut zu. Zur offiziellen Übergabe vor dem Kurhaus Dobel überbrachte Sparkassenfilial-Direktor Stefan Klee, Bad Herrenalb, zumindest einmal einen Teilbetrag in Höhe von 2500 Höhe.

Schaack hofft auf Gastronomen

Schaack hofft jetzt, dass noch der ein oder andere Gastronom finanziell mit aufspringt. Sponsoren, so das Ziel, sollen die monatlich anfallenden Betriebskosten fürs das Dobler WLAN mitfinanzieren. Dafür könnten sie auf der „landing page“ (Begrüßungsseite) der Gemeinde eine Verlinkung ins Internet erhalten. Vorteil: Da auf dem Dobel kein DSL liege, habe man künftig eine schnelle Internetverbindung zu seinem potenziellen Gast, was online-Buchungen und -Reservierungen leicht mache..

Noch im digitalen Funkloch hängt auf dem Dobel das Feuerwehrgebäude. Dem Richtfunk vom Wasserturm aus steht ein Baum im Weg, wie Holger Witt, Vertreter von Skytron bei dem Übergabetermin mitteilte. Hier sei man noch auf der Suche nach einer Lösung. Für Witt ist sicher, dass die Verfügbarkeit von Highspeed-Internet im ländlichen Raum am günstigsten und schnellsten mit Richtfunk zu lösen ist. Es stehe in Schnelligkeit nichts dem Glasfaserkabel nach., habe aber den Vorteil ohne finanziell aufwändige Tiefbauarbeiten auszukommen. Die Installation der Dobler Outdoor-Hotspots outdoor kostete laut Witt 16 000 Euro und das System als solches kommt auf 4 000 Euro.

Richtfunk verbindet Feuerwehrhaus noch nicht

Die Betriebskosten für den WLAN-Internetzugang liegen bei 480 Euro monatlich. Aktuell fehlen zur Information der Einheimischen und Gäste auf dem Dobel noch die Hinweistafeln, an den Orten, wo das Highspeed-Internet zu empfangen ist.

Vermutlich noch auf Jahre nicht zu empfangen sein wird schnelles Internet im zu Dobel gehörenden Eyachtal: Hier hat der Mix aus Richtfunktechnologie und Glasfasernetz, nämlich Kunden selbst in schwer zugänglichen Regionen mit Highspeed-Lösungen zu versorgen seinen Grenzen. „Das Kabel liegt viel zu weit“, so Christoph Schaack, eine maßgeschneiderte Lösung wäre – Sand heute – schlicht zu teuer,