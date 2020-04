Fußballvereine aus Ettlingen und Umgebung drehen kreative Videos in der Corona-Zwangspause

Anzeige

Internationale Fußballstars lieferten sich bereits zu Beginn der Corona-Krise in Europa Mitte März einen Wettbewerb mit der in den Supermärkten begehrten Rolle. Für Furore sorgte besonders ein Video von Bayerns Abwehr-Ass Jérôme Boateng, der das ungewohnte Spielgerät nicht weniger als 20-mal in der Luft hielt.

Mit etwas Verzögerung ist die Klopapier-Challenge auch in Ettlingen und Umgebung angekommen. Den Anfang machte der südbadische Verbandsligist SV Mörsch an Ostern. Auf Einladung eines befreundeten Clubs aus Freudenstadt tricksten die Kicker aus der Sandgrube, Trainer Patrick Anstett ließ die Rolle sogar wie Boateng kurz im Nacken ruhen. Hier geht es zu den Videos des SV Mörsch auf Facebook.

Mörscher stellen WM-Triumph nach

Sekunden später spielten seine Akteure die entscheidende Szene des deutschen WM-Triumphs von 2014 nach, Schürrle auf Götze, 1:0 gegen Argentinien, unterlegt mit dem Kommentar von ARD-Mann Tom Bartels.

Richtig Fahrt nimmt die via Facebook verbreitete Challenge dann in den vergangenen Tagen auf.

Die Spieler sind im Halbstunden-Takt in den Sportpark gekommen Denis Lenk, Spielausschussvorsitzender SSV Ettlingen

Über den FV Ettlingenweier und den FV Bruchhausen erreicht die Herausforderung den SSV Ettlingen, der daraufhin akribisch an seinem Video arbeitet. Initiiert von „Capitano“ Erik Peterson und Marius Gräßer wird ein Drehplan erstellt. „Die Spieler sind im Halbstunden-Takt in den Sportpark gekommen“, berichtet der Spielausschussvorsitzende Denis Lenk. Wegen der Corona-Auflagen sind stets nur zwei Akteure gleichzeitig vor Ort, neben dem Kameramann der jeweilige Protagonist.

SSV-Trainer Scherer wenig begeistert

Zum Auftakt schickt Tim Ahlers die Klorolle mit einem Golfschläger auf die Reise. In hohem Bogen fliegt die Rolle kurz darauf vorbei an Simon Rohsaint, der auf der Auswechselbank sitzt und die BNN liest. Auch der 47-jährige Lenk aus dem Vorstands-Team mischt mit. Ganz zufrieden mit den Darbietungen seiner Jungs scheint SSV-Trainer Uwe Scherer aber nicht zu sein. „Meine Fresse, was für Amateure“, sagt Scherer, früher höherklassig aktiv, am Ende des Kurzfilms, der umrahmt wird von Luftaufnahmen des Sportparks, die ein ehemaliger Spieler wenige Tage zuvor mit einer Drohne aufgenommen hatte.

SSV Ettlingen #klopapierchallenge #fürdengutenzweckWir bedanken uns bei dem FV Alemannia Bruchhausen 1919 e.V. für die Nominierung. Anstelle der 30 Liter Bier spenden wir den Gegenwert an einen lokalen Gastronomen unserer Wahl (100€ an das La Cubanita Ettlingen).Wir nominieren keinen weiteren Verein, rufen aber alle Teilnehmer der #klopapierchallenge dazu auf es uns gleichzutun.TSV Oberweier e.V.FV EttlingenweierTSV Schöllbronn 1907 e.V.TSV Spessart Gepostet von SSV Ettlingen 1847 e.V. – Fußball am Donnerstag, 16. April 2020

Spende an lokalen Gastronomen

Von den Ettlingern kommt dann die Idee, der Klopapier-Challenge einen karitativen Zweck zu verleihen. Statt 30 Litern Bier, die ohnehin nur für den Fall einer Verweigerung an den Herausforderer zu spenden sind, überweisen sie 100 Euro an einen lokalen Gastronomen. Weitere Teilnehmer nehmen den SSV-Vorschlag gerne auf und spenden auch an soziale Einrichtungen, beispielsweise der SC Schielberg, der TSV Oberweier, der FV Bruchhausen und die SG Burbach/Pfaffenrot, die sich nach der Nominierung durch den SC Schielberg und den ATSV Mutschelbach kreativ zeigen.

Klopapier-Challenge Vielen Dank SC Schielberg 1956 e.V. !Unser Video erscheint als „Blockbuster“, da die gesamte Familie teilnimmt – jung und alt, Hund und Pferd! Ihr glaubt nicht, was alles passiert 🤣Nominiert werden:SV Spielberg 1920 e.V.SV Völkersbach 1946 e.V.FV Langenalb 1932 e.V. Gepostet von SV Burbach 1962 e.V. am Sonntag, 19. April 2020

Eine Spielerin nimmt die Rolle durch einen Mini-Basketballkorb vor der Stirn an, ein Kollege wird beim Einschenken von Hochprozentigem überrascht. Auch Pferd und Hund wirken mit im fast fünfminütigen Clip, der erst zu Ende ist, als der kleine Vierbeiner im Pfaffenrot-Trikot die Klopapier-Rolle mit den Zähnen unbrauchbar macht.

SV Spielberg fordert die KSC-Profis heraus

Die Unterhaltung im Internet geht dennoch weiter – und somit auch der Hang zur Wohltätigkeit. Am Dienstag löste der SV Spielberg seine Aufgabe und forderte unter andern die Zweitliga-Profis des Karlsruher SC heraus, der SV Völkersbach arbeitet aktuell an seinem Video.

SVS Klopapier – Challenge Hallo zusammen,vielen Dank für die Nominierung von der SG SV Burbach 1962 e.V. / TSV Pfaffenrot.Natürlich haben wir die Herausforderung angenommen und hoffen mit unserem Clip für viel Freude zu sorgen.Wir nominieren:- Bahlinger SC- Karlsruher SC- Badischer Fußballverband e.V.. stellv. Christian EifflerIhr habt nun 48 Stunden Zeit ein Video zu liefern – sonst freuen wir uns über 30 Liter Wein / Bier, worüber wir uns in Spielberg immer freuen!Des Weiteren spenden wir aus unserer Mannschaftskasse 200,- Euro an die Kinder und Jugend ARCHE Karlsruhe e.V., in der Hoffnung, euch in dieser schwierigen Zeit ein bisschen unterstützen zu können.Bleibt alle gesund!Euer SV Spielberg 1920 e.V. Gepostet von SV Spielberg 1920 e.V. am Dienstag, 21. April 2020

