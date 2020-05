Gastronomie vor dem Neustart: Wie wird sich die Corona-Krise auf das Verhalten der Gäste auswirken?

Anzeige

Vor dem Neustart herrscht in der Gastronomie Freude darüber, dass es wieder losgeht, aber auch Skepsis, wie sich die Corona-Krise aufs Verhalten der Kunden auswirkt. Immerhin: Die ersten Stammgäste haben reserviert.

Während vor dem Ettlinger Schloss die ersten Grundrechte-Demonstranten wie schon seit Wochen immer samstags Aufstellung nehmen, hat Franck Dhote auf dem Kurt-Müller-Graf-Platz um die Ecke anderes zu tun. Das Team vom „Pot au Feu“ rüstet für die Wiederöffnung nach der Corona-Pause am Montag, 18.Mai.

Kühlschränke eingeräumt und Weinregale befüllt

Kühlschränke werden eingeräumt, Weinregale befüllt, Tische hin- und hergerückt und Stühle überprüft. Alles muss draußen wie drinnen passen, vor allem aber müssen die Abstände stimmen. „Ich habe meine Terrasse vergrößert und die Feuerwehr hat kontrolliert, ob sie noch durchkommt. Für den Fall, dass das Schloss brennt“. Der Franzose hat sich seinen trockenen Humor bewahrt, wenngleich er den nächsten Wochen in der Gastronomie mit Skepsis entgegenblickt.

Ausfall der Festspiele ein schwerer Schlag

Das Frühjahr mit Hochzeiten und Familienfeiern sei praktisch durch. Festspiele gebe es 2020 keine, die sonst der Umsatzbringer in der Gastronomie sind. Ein Trost: Erste Reservierungen „unserer treuen Gäste sind da“, sagt Dhote. Zwei Mitarbeiter und eine Aushilfe musste er in der Corona-Krise entlassen; mit einem kleineren Team versucht er jetzt den Neustart.

Skepsis wegen des bürokratischen Aufwands

Wie sein Kollege geht auch Edwin Hartmaier von „Hartmaiers Villa“ von einem eher schwierigen Neubeginn aus. Er hat seine Tische drinnen wie auf den beiden Terrassen auf die Hälfte reduziert und mit einer schönen Hortensien-Bepflanzung für mediterranes Flair gesorgt.

Skeptisch ist er vor allem wegen des bürokratischen Aufwands, den die Gastronomie durch Corona treiben muss, und meint damit die Formulare für die Gäste. Trotzdem seien er, seine Frau Margarete und die Mitarbeiter froh „endlich wieder loslegen zu dürfen“. Der Außer-Haus-Service, den er seit Ostern anbot, sei zwar angenommen worden, aber letztlich nicht viel mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen.

In der ersten Woche gibt`s keinen Ruhetag

Nebenan im Biergarten vom „Watt‘s“ säubert das Team von Nicolas Hettel die Sandsteinplatten, wischt Tische und Stühle ab, kontrolliert die Heizstrahler. Die Vorratslager seien gefüllt, die Küche stehe bereit, erklärt der Chef. Die Nachmittagsschließung ist abgeschafft, in der ersten Woche gibt‘s auch keinen Ruhetag, Den Bart, den sich Hettel zu Erinnerung an die achtwöchige Zwangspause hat wachsen lassen, will er noch abnehmen, bevor die ersten Gäste kommen, „um niemanden zu erschrecken“.

Denis Cinoglu vom „Badischen Hof“ im Ettlinger Zentrum hat den Lockdown in der Gastronomie genutzt, um die neuen Möbel für den Biergarten anzuschaffen. „Innen fallen durch Corona sieben bis acht Tische weg, draußen zehn“, erzählt er. Er hofft, dass die Kunden wieder Lust auf Gastronomie haben und sich nicht wegen des Formularkrams vom Besuch abhalten lassen.

Eine neue Frühlingsspeisekarte liegt aus

„Ganz ehrlich, ich rechne mit einem eher ruhigen Anlauf, weil viele Menschen verunsichert sind “, äußert René Rath, der zusammen mit seinem Bruder Roy die Verantwortung für den „König von Preußen“ in Frauenalb trägt. Im großen Saal werde man, um Abstand zu schaffen, Tische frei lassen. Draußen im Forellengarten sei ausreichend Platz. Zur Wiedereröffnung sei eine neue Frühlingsspeisekarte kreiert worden.

Sorge wegen der ständigen Maskenpflicht

Picobello schaut‘s auch in der „Klosterscheuer“ im Herrenalber Stadtkern aus. Die Terrasse ist abgedampft, die Sonnenschirme sind aufgestellt, aus 90 Plätzen dort wurden 60. Betreiber Silvio Przybylowicz ist froh über erste Reservierungen von Stammkunden. Sorge bereitet ihm die ständige Maskenpflicht fürs Team: „Das ist sieben bis acht Stunden lang am Tag fast unzumutbar“. Ob der komplette Lockdown verhältnismäßig war, da habe er seine Zweifel.

Mussten zumachen ohne jede Perspektive Matthias Wedner

Ähnlich geht es Matthias Wedner von „Villa Lina“ und dem „Park Restaurant“ Kurhaus Bad Herrenalb. „Wir mussten von jetzt auf nachher zumachen ohne jede Perspektive“. 10 bis 15 Hochzeiten seien ihm durch die Lappen gegangen, nur einen Teil der Belegschaft hole er jetzt aus der Kurzarbeit. Die zahlenmäßig reduzierten Plätze im Restaurant und im Freien werde Ehefrau Barbara anweisen. Dass Hygiene -und Abstandsregeln dort eingehalten würden, sei selbstverständlich