Gebäudebrand in Malsch

Anzeige

In der Malscher Innenstadt brennt zur Stunde ein Mehrfamilienhaus. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe auf Anfrage der BNN mit.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Brand in der Werkstatt einer ehemaligen Schreinerei Auslöser des Feuers an der Ecke Albert-Schweitzer-Straße/Binsenweg. Als die ersten Feuerwehrfahrzeuge gegen 18.45 Uhr anrückten, befanden sich in dem mehrstöckigen, neben der Werkstatt stehenden Haus keine Menschen mehr.

Die Einsatzkräfte versuchten zunächst, das Übergreifen der Flammen auf das Haus zu verhindern. Dies gelang jedoch trotz der Anforderung einer Drehleiter der Ettlinger Feuerwehr nicht. Mittlerweile soll nach BNN-Informationen eine zweite Drehleiter aus Durmersheim angefordert worden sein.

Atemschutz-Einsatz zu gefährlich

Die Flammen lodern aktuell so heftig, dass auch ein „Innenangriff“ unter Atemschutz, um das Feuer einzudämmen, ausscheidet, da ein solcher Einsatz zu gefährlich für die Wehrleute gewesen wäre.

Die Feuerwehren Malsch und Ettlingen sind mit mehr als einem Dutzend Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls im Einsatz sind Rettungsdienst, DRK und Notfallhilfe Malsch.

Dieser Artikel wird aktualisiert.