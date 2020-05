Überfall auf Supermarkt in Bad Herrenalb ist aufgeklärt

Anzeige

Der bewaffnete Überfall auf einen Supermarkt in Bad Herrenalb ist aufgeklärt. Die Polizei hat einen 33-Jährigen festgenommen, der als dringend tatverdächtig gilt. Das geht aus einer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hervor.

Der Mann soll am 15. Oktober 2018 eine Kassiererin in einem Supermarkt in der in der Ettlinger Straße mit einer Waffe bedroht haben und mehrere hundert Euro erbeutet haben. Der Mann entkam nach der Tat unerkannt.

Die Ermittler kamen dem 33-Jährigen im Februar 2019 durch eine erkennungsdienstliche Behandlung im Polizeipräsidium Karlsruhe auf die Spur. Der wohnsitzlose Mann habe Übereinstimmungen mit der Personenbeschreibung des gesuchten Räubers aufgewiesen.

Mann für mehrere Überfälle verantwortlich

Wegen Individualmerkmalen hätte sich ein dringender Tatverdacht ergeben. Der Mann sei unter anderem auch im Dezember 2018 wegen eines räuberischen Diebstahls in der Karlsruher Kaiserstraße angezeigt worden. Bei den Ermittlungen habe sich dann herausgestellt, dass der 33-Jährige bei dieser Tat teilweise dieselbe Kleidung trug wie beim Überfall in Bad Herrenalb.

Außerdem steht der 33-Jährige im dringenden Verdacht, auch am 10. September 2019 in der Bad Herrenalber Kurpromenade in ein Optikerfachgeschäft eingebrochen zu sein und über 150 Brillen geklaut und dadurch einen Schaden von über 10.000 Euro anrichtetet zu haben. Der Mann wurde Ende April in der Pfalz festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

BNN