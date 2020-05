German Light Products: Wegen Corona bleiben die Lichter aus

Anzeige

Keine Veranstaltungen, keine Scheinwerfer: Die Firma German Light Products (GLP) aus Karlsbad, die Lichttechnik für Festivals, Stadtfeste und Sportveranstaltungen herstellt, wurde von der Corona-Krise schwer getroffen. Mehr Sorgen als um seine Firma macht sich der Geschäftsführer aber um seine Kunden.

Mit Discolichtern fing alles an, heute beliefert GLP (German Light Products) aus Karlsbad Großveranstaltungen wie das Festival Rock am Ring, Konzert- und Theaterbühnen mit ihrer Lichttechnik. Bühnenstars wie Lady Gaga und Udo Lindenberg haben ihre Scheinwerfer unter anderem schon in Szene gesetzt. Dieses Jahr bleibt all das Wunschdenken. Wegen des Coronavirus müssen Konzerte, Messen, Stadtfeste und Sportveranstaltungen ausfallen.

Für German Light Products bedeutet das einen kompletten Umsatzeinbruch – „trotz Kurzarbeit“, sagt Geschäftsführer Udo Künzler. „Im April und Mai hätten unsere wichtigsten Messen stattgefunden“, führt er aus.

Für die Hälfte der 45 Mitarbeiter in Karlsbad habe man im April Kurzarbeit angemeldet, im Mai werde man nur noch 20 Prozent der Belegschaft im Dienst lassen, „weil wir die Fixkosten runterbringen müssen“, sagt Künzler. Auch einen Kredit hat er beantragt.

40 Millionen Euro Umsatz pro Jahr weltweit

20 Millionen Euro Umsatz macht der Unternehmer mit seiner Firma in Karlsbad pro Jahr. Die Niederlassungen in den USA, Hongkong, Großbritannien und Schweden sowie die Produktion in China und der Slowakei eingerechnet, sind es 40 Millionen.

Am Standort im Albtal tüfteln Elektroniker und Mechaniker an den perfekten Scheinwerfern. Die Optik spielt dabei eine Rolle, aber auch das Lüftungssystem und die Software müssen an den künftigen Einsatzort angepasst werden – zwischen Fernsehstudio, Messehalle und Festivalbühne variieren die Ansprüche ziemlich stark.

Betrieb läuft auf Sparflamme weiter

Die technische Entwicklung laufe derzeit auf Sparflamme weiter, erklärt Künzler, genauso wie der Kundenservice, Reparaturen und Wartungsarbeiten. Ein Hoffnungsschimmer ist für ihn das Fernsehgeschäft, dass von Corona weitgehend unberührt bleibt. Auch Lichtinstallationen, etwa zu Werbezwecken, würden weiter gebraucht.

Wir schaffen das schon. Aber für unsere Kunden sehe ich schwarz. Die sind

unter dem Radar. Udo Künzler, Geschäftsführer GLP

Mehr Sorgen als um sein eigenes Unternehmen macht sich der Geschäftsführer um die Firmen, die er mit Technik beliefert: „Wir schaffen das schon. Aber für unsere Kunden sehe ich schwarz. Die sind unter dem Radar.“

Bei Corona-Hilfen habe die Bundesregierung die Veranstalter auf dem Schirm, aber nicht die Veranstaltungszulieferer, die sich bei Konzerten etwa um den Aufbau kümmern. Von den 50 Großkunden, die GLP in Deutschland beliefern, sind der Großteil Veranstaltungszulieferer, hinzu kommen Produktions- und Verleihfirmen. Bis zu 50.000 Geräte verkauft das Karlsbader Unternehmen pro Jahr.

Wir sind als allererstes betroffen gewesen und wir sind wahrscheinlich die letzten, bei denen es wieder los geht. Udo Künzler

Das Licht am Ende des Tunnels sieht Künzler für die gesamte Veranstaltungsbranche noch in weiter Ferne. „Wir sind als allererstes betroffen gewesen und wir sind wahrscheinlich die letzten, bei denen es wieder los geht.“ Für ihn ist es nicht die erste Krise in seiner Karriere als Unternehmer: 1998, vier Jahre nach der Gründung von GLP, hatte er schonmal einen schweren Rückschlag erlebt, als seine neu entwickelten Produkte niemand haben wollte.

Coronavirus verursacht eine Krise wie keine andere

2012 passierte dasselbe nochmal. Statt einigen Zehntausend Produkten wurde Künzler nur rund 1.000 los. Dennoch, sagt er, waren diese Krisen anders: „Da konnte man was dafür.“ Aufrappeln, weitermachen, aus Fehlern lernen – all das hilft heute nur bedingt. Was die Zukunft betrifft, sagt Künzler, kann er nur einen Blick in die Glaskugel werfen. „Es ist momentan kein Ende in Sicht.“