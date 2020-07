Gesenkte Steuer lockt die Käufer in Ettlingen kaum

Anzeige

Nein – wegen der aktuellen Mehrwertsteuersenkung haben die Kunden am Samstag nicht in Scharen die Verkaufsräume von Auto- und Möbelhäusern oder Elektrofachgeschäften gestürmt. Aber das hatte seitens der Händler offenbar auch kaum jemand erwartet. Denn: Die Senkung der Mehrwertsteuer um drei Prozent seit 1. Juli sehen viele Kunden auch bei hochpreisigen Produkten nicht als zwingenden Anlass, jetzt zuzuschlagen.

„Es gibt immer mal wieder Sonderaktionen“, sagt schulterzuckend beispielsweise Cornelia Grawe, Geschäftsführerin bei „Betten Füger“. Das Thema Mehrwertsteuersenkung ist bei ihr im Laden kaum präsent. „Die Kunden sprechen es nicht an, und momentan haben wir sowieso Matratzen und Betten preisreduziert im Angebot.“ Sie findet die Mehrwertsteuersenkung deshalb „ein bisschen sonderbar.“ Drei Prozent, das sei halt auch nicht so viel. „Wenn ich mir etwas für 1.000 Euro leiste, dann mache ich wahrscheinlich nicht groß rum wegen der 30 Euro hin oder her, oder?“

Bei „Atrium Möbel und Design“ lässt sich gerade ein Kunde ein eher hochpreisiges Bett zeigen. Ob die Mehrwertsteuersenkung für ihn kaufentscheidend ist? Er lacht und schüttelt den Kopf. „Nein!“, sagt er.

Auch Inhaber Pierre-Ulli Heinze weiß, dass die Ersparnis erst ab einem gewissen Betrag spürbar wird. „Bei Küchen beispielsweise oder den hochwertigen Betten bis 10.000 Euro.“ Tatsächlich seien Kunden schon im Juni auf ihn zugekommen, um die Auslieferung ihrer Bestellung zu verschieben. „Das haben wir natürlich gemacht, ist ja klar. Einige bestellen auch erst jetzt – ich vermute, dass während der Corona-Krise zu Hause einigen aufgefallen ist, dass man vielleicht doch das eine oder andere Möbelstück mal wieder erneuern oder sich etwas gönnen sollte.“

Bei teureren Elektrogeräten wie Waschmaschinen oder Wäschetrocknern wirkt sich die Mehrwertsteuersenkung auch nicht zwingend als Kauftrigger aus. Das sagt wenigstens Nadja Ernst, Geschäftsführerin beim gleichnamigen Elektrofachgeschäft in der Ettlinger Innenstadt. „Bei Beträgen bis 1.000 Euro ist das nicht kaufentscheidend. Und übers Jahr gibt es auch so immer mal wieder einen Rabatt, der sich dann unterm Strich für den Kunden mehr lohnt.“ Viele Verbraucher würden auch das Geld momentan eher sparen. „Andere Lösungen wären für den Handel vielleicht effektiver gewesen.“

Benjamin Dinger und Michael Mucic haben den Samstag für eine Probefahrt mit einem Kleinwagen bei VW Stoppanski genutzt. Ist die Mehrwertsteuersenkung kaufentscheidend? „Nein“, sagt Dinger. „Man rechnet das natürlich mit ein. Aber man weiß ja eh nicht, wie es weitergeht.“ Sina Thomas, die an diesem Samstag für den Verkauf zuständig ist, hat bis zum Mittag bereits ausführliche Verkaufsgespräche hinter sich und ist viel am Telefon.

„Wir haben mehr Papierkram durch die Mehrwertsteuersenkung, weil wir natürlich komplett transparent machen, wie viel der Kunde in welchem Fall für einen Wagen bezahlt. Sollte die Mehrwertsteuer ab 2021 wieder steigen, dann weiß man vorher genau, was das ausmacht, sofern das Auto erst später ausgeliefert würde.“

30 bis 40 Prozent mehr Anfragen bei Neuwagen

Bei einem Mittelklassewagen machten die drei Prozent schließlich schnell mal 850 Euro aus. Aber weil VW sowieso parallel eine Sonderaktion gestartet habe, sei dann eher diese Ersparnis ausschlaggebend für die Kunden. „Wir haben 30 bis 40 Prozent mehr Anfragen bezüglich Neuwagen. Natürlich hofft jeder, dass das Auto noch in diesem Jahr kommt, und will deshalb schnell noch bestellen.“ Der potenzielle Kunde Dinger glaubt, dass die drei Prozent sich eher im normalen Einkaufsalltag für die Kunden auswirken. „Bei diesen Sachen, die man tagtäglich so einkauft.“

Das bestätigt auch die Beobachtung von Johanna Knapp, Verkaufsleiterin der Drogerieabteilung bei „Müller“. Ihr und der stellvertretenden Filialleiterin Petra Maisch ist aufgefallen, dass die Kunden seit Juli an der Kasse manchmal erstaunt feststellen, dass es irgendwie recht günstig ist.

„Wir haben auch noch keine speziellen Hinweisschilder wegen der Mehrwertsteuersenkung. Da sind Sie zu früh dran, die kommen erst noch nächste Woche“, lächelt Maisch.

