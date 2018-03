Von Tomas Zimmer

Viel zu lachen bei den „Dänischen Delikatessen“: Svend und Bjarne eröffnen endlich ihre eigene Metzgerei. Nach einigen Startschwierigkeiten wird die Spezialität „Huhn in Marinade“ zum Verkaufsschlager. Aber ist das wirklich Huhn, was da verarbeitet wurde? Darum geht es in der schwarzen Komödie „Dänische Delikatessen“, die jetzt in der kleinen bühne Ettlingen Premiere hatte.

Regisseur Frenz lässt die Puppen tanzen

Zwei Stunden lang lässt Regisseur Daniel Frenz die Puppen tanzen.Timing und Tempo stimmen, das flexible Bühnenbild wechselt ständig unfallfrei. Und auch diedie Darsteller schlüpfen ständig in zahlreiche Rollen, Kleider und Perücken. Im Mittelpunkt agieren Yousef Mosthagim als Svend und Matthias Hüther als Bjarne. Mostaghim spielt den Svend als selbstverliebten, aufbrausenden und zunehmend skrupellosen Geschäftsmann, weswegen Konflikte mit seinem Geschäftspartner Bjarne programmiert sind.

Delikate Aufgabe für Carmen Steiner

Hüthers Bjarne ist als unsichere, komplexbeladene Figur angelegt. Nach dem Tod seiner Frau führt er ein isoliertes, misanthropisches Leben. . Es ist die klassische Rolle eines Entwurzelten, der vom Opfer zum Täter wird. Carmen Steiner hat in ihrer Doppelrolle eine delikate Aufgabe: Als Svends Freundin Tina versucht sie, diesem Fleischer-Despoten Einhalt zu gebieten. Als Bjarnes werdende Freundin Astrid will sie diesen verzweifelten Mann retten. Ein ziemlich cleverer Besetzungscoup.

Humor grenzt ans Gruselige

Überhaupt erfreuen einige gute Regie-Ideen im Detail. Da sind zum einen die durchweg fröhlichen dänischen Schlager, die den ans Gruslige grenzenden Humor des Stückes aufs Wunderbarste konterkarieren. Da ist die Szene, in der auf der einen Seite der Bühne die beiden Metzger lautstark streiten, während die eben noch durcheinander schreiende wartende Kundschaft auf der anderen Seite der Bühne als Standbild eingefroren wird.

Viel Anlass für laute Lacher

Viele Anlässe für Schmunzler und laute Lacher bieten auch die weiteren Figuren: Allen voran Regina Penderock, die mit Vollbart camoufliert den widerlichen Metzgerei-Konkurrenten Holgersson gibt – als wunderbar übertriebene Knallcharge. Lukas Buck spielt Bjarnes geistig behinderten Bruder Aigil mit kindlichem Charme und wirkt wie eine Lichtgestalt in diesem Fegefeuer menschlicher Abgründe. Weitere bunte bis schrille Farbtupfer liefern Meta Kiefer Klenk als gestrenge Krankenschwester, Ekhart Kalytta als angetrunkener Handwerker und Markus May als unglaubliche Grimassen schneidender Immobilienmakler.

Großer Beifall des Publikums

Monika Hertrampf spielt mit Riesenschnurrbart und Modern Talking im überlauten Kopfhörer einen Elektriker, Adrian Müller überzeugt als ein in seine eigene Schönheit verliebter Fernsehjournalist und Doris Pommerenning ist eine blauhaarige Kundin, die sich zudem in einer weiteren Rolle als schmachtende Bjarne-Verehrerin überzeugend lächerlich macht. Wie schon oft bei Komödien an der kleine bühne überzeugt auch und vor allem das Ensemblespiel. Dafür gab es euphorischen Beifall.

„Dänische Delikatessen“ – ist an allen Wochenenden im März und am zweiten Aprilwochenende in der kleinen bühne zu sehen. Die Samstagsvorstellungen beginnen um 20 Uhr, sonntags wird um 19 Uhr gespielt.

Weitere Infos und Spieltermine gibt es bei der kleinen bühne . Karten im Vorverkauf bei der Stadtinformation im Schloss, Telefon (0 72 43) 10 13 80 und bei der Buchhandlung Abraxas, Kronenstraße 5, Ettlingen Telefon (0 72 43) 3 15 11.