Haftbefehl nach versuchtem Totschlag in Rheinstetten

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat am Mittwochnachmittag einen Haftbefehl gegen einen 36 Jahre alten Mann erlassen, dem versuchter Totschlag vorgeworfen wird. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe am Donnerstag gemeinsam mit.

Der Mann soll am Dienstagabend zu einem Autohaus in Rheinstetten gefahren sein. Dort stieg er laut Mitteilung mit einem Messer bewaffnet aus und ging auf seinen 26-jährigen Neffen zu. Diesem soll er dann unvermittelt in den Oberkörper gestochen haben.

Tatverdächtiger flüchtet – Festnahme in Karlsruhe

Nachdem der 30 Jahre alte Bruder dem Opfer zu Hilfe kam, soll der 36-Jährige mit seinem Auto geflüchtet sein. Er konnte kurze Zeit später in Karlsruhe festgenommen werden. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

