Handy-Spiel „Clash of Clans“: Ettlinger Schüler zählt zu den besten Spielern Deutschlands

Anzeige

Am Freizeitverhalten von Eike Kromminga ändert sich in Zeiten der sozialen Distanz nicht viel. Seine Mitspieler sieht der 17-Jährige aus Schöllbronn auch ohne Kontaktbeschränkungen meist nur auf dem Bildschirm. Beim Online-Strategiespiel Clash Royale, einem der bekanntesten Mobile Games, zählt er mit seinem „Team Military“ zu den führenden Mannschaften in Deutschland. „Bis vor wenigen Monaten waren wir das beste Team, trotz einiger Abgänge von starken Spielern würde ich uns aber immer noch unter die Top Fünf einstufen“, sagt Kromminga.

Es ist eine Welt, die sich dem Fachfremden auf den ersten Blick nicht erschließt. Am Smartphone oder auch am Tablet geht es darum, in verschiedenen virtuellen Arenen mithilfe von zufällig gezogenen Karten gegnerische Türme zu zerstören und die eigenen zu verteidigen.

Mehr zum Thema: E-Sport: Was ist das?

Die meisten der insgesamt 18 Team-Mitglieder im Alter zwischen 17 und 24 Jahren sind aus Deutschland, dazu kommt je ein Akteur aus den Niederlanden, Portugal und dem Irak. Vor vier Jahren kam Kromminga, der in der Spielewelt unter dem Namen „Firebreaker“ bekannt ist, erstmals mit Clash Royale in Kontakt. „Ich habe gleich gemerkt, dass ich ziemlich gut bin“, sagt der Schüler der Ettlinger Wilhelm-Röpke-Schule.

Hohes Maß an Konzentration wichtig

Seine Eltern waren zunächst überhaupt nicht begeistert vom Wirken des Sohnes in der virtuellen Welt, zumal die Schulnoten darunter etwas litten. Diese Zeit ist vorbei, wenngleich Kromminga die strategischen Fähigkeiten im Klassenzimmer nur bedingt weiterhelfen. In Mathe sei er beispielsweise nicht so gut wie im Spiel, für das ein hohes Maß an Konzentration wichtig ist.

Der Zusammenhalt ist ziemlich stark. Wir reden und schreiben viel über WhatsApp. Eike Kromminga, E-Sportler

Das Team sei ähnlich aufgebaut wie eine Firma, Kromminga selbst beschreibt seine Rolle als „rechte Hand von CEO Dennis“. Zunächst stieg Kromminga als Leiter der zweiten Mannschaft ins Anfang 2019 gegründete Team ein, mittlerweile wirkt er als Manager der ersten Mannschaft.

Mehr zum Thema: E-Sports ist virtuell auf dem Vormarsch – nicht nur wegen der Corona-Krise

Neben dem Spielen verbringt er auch viel Zeit mit der Organisation, pro Tag sind es insgesamt rund vier Stunden. Seine Aufgaben? „Ich kümmere mich darum, dass wir Spiele und Trainingseinheiten haben, außerdem schaue ich nach Ligen und neuen Spielern“, erläutert Kromminga. Die Kommunikation erfolgt über die digitalen Kanäle Instagram, Twitter oder WhatsApp. Trotz der räumlichen Distanz berichtet Kromminga, der auch echten Sport (Volleyball) betreibt, von einem ausgeprägten Teamgeist. „Der Zusammenhalt ist ziemlich stark. Wir reden und schreiben viel über WhatsApp.“

Erstes Treffen bei Live-Event in Essen

Aus finanzieller Sicht ist das zeitintensive Hobby wenig attraktiv. „Man verdient Geld, aber nicht richtig viel“, berichtet Kromminga. Bei einem Live-Event in Essen, dem Clashmasters, im vergangenen Dezember traf sich das Team erstmals in der Realität. Insgesamt 1.500 Euro Preisgeld wurde dort ausgeschüttet, Kromminga und Co verloren des Finale knapp.

Großes Interesse an anderen Ländern

An der deutschen Nationalmannschaft, die momentan an der Weltmeisterschaft teilnimmt, hat Kromminga weniger Interesse. „Ich mag das Management nicht.“ Vielmehr interessiert sich der Schüler, der nach dem Abschluss im kommenden Jahr mit einem BWL-Studium liebäugelt, für Teams aus anderen Ländern, besonders aus Japan.

Mehr zum Thema: E-Sportler aus Muggensturm: „Ich sehe viele Parallelen zum normalen Sport“

Ein Start in der weltweiten Liga kommt für das Team Military allerdings nicht infrage. Dort müsse man sich mit mehreren Tausend Euro einkaufen, was trotz Sponsoren nicht machbar sei. Die gespendeten neuen Trikots sollen vielmehr bei weiteren Vor-Ort-Veranstaltungen wie zuletzt in Essen präsentiert werden. Dann können Kromminga und seine Teamkollegen auch wieder ohne digitale Hilfsmittel miteinander sprechen.