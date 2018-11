Haus brennt in Dobel: 80.000 Euro Schaden

Anzeige

Ein Feuer hat am Samstagnachmittag in Dobel Sachschaden in Höhen von rund 80.000 Euro angerichtet. Das Feuer war gegen 15.30 Uhr in einem Büro ausgebrochen. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Wie die Polizei meldet, ist das Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Oberen Bergstraße in Dobel ausgebrochen. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Hausbesitzer hatte Brandgeruch wahrgenommen und das Feuer dann entdeckt. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Dobel, Bad Herrenalb und aus Bernbach waren im Einsatz. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 80.000 Euro – verletzt wurde niemand.

(ots/bnn)